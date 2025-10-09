Aguaceros en la Vega Baja mientras la comarca se blinda ante la alerta roja

La lluvia intensa se ha hecho notar en la mayor parte del interior de la comarca, aunque de momento todo está bajo control. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que ha realizado seis intervenciones en Orihuela, donde los acumulados han provocado los problemas habituales en determinadas zonas cono en las inmediaciones del Colegio Santo Domingo, y tres en Callosa de Segura y Cox.

Mientras, los municipios de la Vega Baja están activando el Cecopal, el organismo que se encarga de coordinar las emergencias, ante la alerta roja por lluvias activada por la Aemet para este viernes de 10 a 00 horas, cuando se prevén 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en 12. La comarca tiene abundantes ramblas y cauces secos, por lo que las autoridades piden especial precaución.

Ahora el temporal se desplaza a la costa, descargando con intensidad en algunas zonas de Torrevieja.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha activado el Plan de Emergencias Municipal en fase de emergencia y ha adoptado medidas de aplicación durante toda la jornada de mañana.

Así, el Recinto Ferial permanecerá cerrado y se suspende el "día del niño", el concierto y todas las actividades de fiestas patronales, así como todas las actividades al aire libre y se cierran parques y jardines.

El Consistorio de Callosa de Segura ha hecho lo propio, decretando el cierre de las instalaciones deportivas y los parques y jardines y la suspensión de actividades culturales.

El Ayuntamiento de Almoradí tiene prevista la reunión del Cecopal esta tarde a las 17 horas, mientras que el de Torrevieja ya lo activó en la tarde noche del miércoles.

Alerta recibida en los móviles / Información

Antes de las 15 horas Protección Civil ha enviado una alerta en el móvil por riesgo de inundación en el litoral sur de Alicante por fuertes lluvias, con consejos para evitar desplazamientos, no realizar actividades en cauces y buscar zonas altas si se está en una zona inundable.