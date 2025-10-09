El archivo del Juzgado de Aguas de Orihuela abandona la ciudad este mes

El Juzgado de Aguas de Orihuela atesora sabiduría milenaria. La pieza más importante documentada en su historia es el privilegio otorgado el 14 de mayo de 1275 por el rey Alfonso X -El Sabio- a los regantes de Orihuela, que se encuentra depositado en el Archivo Histórico Nacional. Precisamente, este año la institución está celebrando el 750 aniversario de este primer documento escrito.

Como mínimo ocho siglos acreditados en eso de gestionar de forma equitativa, sostenible y democrática, poniendo paz en el reparto de un bien escaso primero de forma oral y después plasmándolo en unas ordenanzas que se han ido adaptando a los tiempos. Esta comunidad de regantes es además un juzgado de carácter tradicional y consuetudinario, aspecto que se le reconoció en 2021.

Entrega de los Premios de las Aguas en el 750 aniversario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela / Áxel Álvarez

Los fondos históricos del tribunal, que recogen protocolos notariales, nombramientos o normas que se usan para administrar los regadíos, dan cuenta de sus valores. Ahora, la entidad secular que gestiona la red de riego de la huerta tradicional de mayor extensión de la Vega Baja da un paso más para su conservación de su extensa historia.

Su archivo saldrá este mes hacia las instalaciones del Archivo del Reino de Valencia. Unos 5.000 documentos y legajos, una cifra que puede variar una vez que se cataloguen. Así que para ser exactos, el juez José Bernabé prefiere hablar de 463 cajas archivadoras.

La institución ha firmado un convenio que deja constancia por escrito que una vez que se realicen estos trabajos de clasificación y descripción, con una duración aproximada de tres meses, el archivo volverá a Orihuela. "Es un depósito temporal en el que el control siempre lo tiene el juzgado", apunta.

Después se realizará la fase de digitalización para su posterior divulgación, en una actuación se ha orquestado desde la Conselleria de Cultura, aunque el compromiso de llevar a cabo estos trabajos se inició con el anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana.

El documento más antiguo que atesora en su archivo es un pergamino del siglo XV -en concreto, de 1439- que recoge una sentencia escrita en valenciano que resuelve un problema de riego entre dos agricultores.

Ordenanzas

Bernabé también destaca una de las versiones de las ordenanzas de Jerónimo Mingot, de 1625, precursoras de las normas sobre el riego en la Vega Baja que han tenido tres actualizaciones en este tiempo -hasta el privilegio del rey sabio se regían como en tiempos de los andalusíes-.

En relación con los riegos de la huerta, cuenta Bernabé, las quejas que se elevaron al monarca reflejan dos actitudes inadecuadas que entorpecían la normalización de la agricultura, como los abusos introducidos en el régimen y distribución de las aguas, al no observarse el orden y reparto que se fijaban en las tandas, y el descuido en la limpieza de acequias y azarbes, al negarse muchos de los caciques al pago de las derramas necesarias para que las canalizaciones cumplieran su función.

Por ello, el Rey Felipe IV, encarga a Jerónimo Mingot, abogado fiscal y patrimonial de Alicante, elaborar unas nuevas ordenanzas "e hiciese el repartimento equitativo y conveniente", justificando la intervención Real en la incorrecta práctica en la gestión de los caudales de riego y de sus infraestructuras; las irregularidades, falta de control y transparencia en las cuentas por parte de los responsables del regadío, y el escaso interés por tener en cultivo las tierras, derivado de la injusticia que imperaba en las relaciones sociales, indicando que "por ello permanecían incultas las tierras de muchos y consiguientemente infructíferas… los ricos eran exentos de contribución de derechos y no los pobres. Todo lo cual reportó tales daños, ruinas y pérdidas que la urgente necesidad nacida de ello tenía oprimidos a la ciudad y sus moradores".

En el preámbulo fija "los objetivos generales en que la ciudad y sus habitantes y los hacendados y terratenientes y nuestro real patrimonio sean liberados de tantas y tales miserias y los bienes, tanto comunes como particulares, sean conservados y se aumenten y las aguas sean distribuidas recta y equitativamente entre pobres y ricos".

Por último, procede a realizar el entande de diversas acequias, como la Vieja de Almoradí, Alquibla, Puerta de Murcia y de Molina, entre otras, entandes que siguen vigentes 400 años más tarde.

Según explica Bernabé, las primeras ordenanzas que se hacen en el siglo XVII para regular el sistema de riego se hacen de una forma básica, con no más de 17 artículos sobre el reparto del agua (tandas), la obligación de contribuir a las instalaciones y la figura de juez, que se mantienen en vigor hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, se demandan soluciones a Isabel II, que a su vez encarga a Andrés Rebagliato que redacte otras para poner orden, que funcionan desde 1836 hasta 2014, cuando se renuevan y son las que actualmente están vigentes.

Conflictos

Por otro lado, el río Segura es fuente de riqueza para toda la comarca, pero también de contiendas con la vecina Región de Murcia. También hay entre los documentos que atesora el juzgado muchos litigios con los regantes murcianos. "Hemos tenido nuestros más y nuestros menos cada vez que planteaban azudes antes del de Orihuela, porque derivaban más agua de la que les correspondía", añade el juez. Por ejemplo, un expediente de 1483, aunque se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sobre el "emplazamiento contra el concejo de la ciudad de Murcia a petición del de Orihuela sobre la proyectada desviación del curso del río Segura por Monteagudo, que dañaría a la villa de Orihuela". O el pleito de Hellín por ampliaciones de regadío en la zona de Murcia que dio lugar a una concordia en 1688.

Un legado, en suma, sin el que no se podría entender la esencia agrícola y huertana de la Vega Baja y que ahora pretende que tenga acceso global a los investigadores interesados en hurgar en el pasado agrícola de la comarca.

Patrimonio de la Unesco

Tras su reconocimiento en febrero como Bien de Interés Cultural, el Juzgado de Aguas también se encuentra terminando el expediente para la solicitud de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una iniciativa a la que se comprometió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en mayo, cuando acudió a la jornada que conmemoraba el 750 aniversario, aunque ya se planteó en noviembre de 2023.

Mazón anuncia el inicio de los trámites para la declaración del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Patrimonio de la Humanidad / Áxel Álvarez

Estaba previsto que el próximo encuentro de este organismo -este mes- dictaminara la solicitud, pero finalmente pasará a la siguiente reunión del organismo, en marzo, para que esté a la altura del Juzgado de Aguas de Valencia o del Consejo de los Hombres Buenos de Murcia

Un libro

También este mes está prevista la publicación de un libro conmemorativo por el 750 aniversario, que ha contado con la colaboración y financiación de la Diputación. Escrito por el arqueólogo oriolano Emilio Diz Ardid, la obra ofrece un recorrido histórico, jurídico y cultural por el devenir de la huerta de Orihuela y de las comunidades de regantes que, durante siglos, han garantizado un uso justo y equilibrado del agua. Sus páginas recogen la riqueza documental y el legado patrimonial de una institución que ha sabido conjugar tradición, autogobierno y sostenibilidad para preservar el patrimonio cultural, social, económico y medioambiental.

Así, sus competencias abarcan una extensión de 6.790 hectáreas (57.307 tahúllas) de la huerta tradicional de los términos municipales de Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, incluyendo pequeñas zonas de los términos de Almoradí y Callosa de Segura.

A su vez, está constituido por cerca de 12.000 regantes, velando por sus intereses sus representantes electos, como son el juez de Aguas, el teniente-juez, el síndico general, el secretario, los técnicos y síndicos, electos y guardias de las acequias. Estas tres últimas figuras realizan un recorrido periódico por toda la red de canales de riego para su mantenimiento, con una longitud de 90 kilómetros de cauces mayores y unos 500 de acequias y azarbes.

El juzgado cumple una doble función: la gestión del sistema de riegos de la huerta, desde un punto de vista técnico y administrativo, y la judicial, dirimiendo los conflictos ocasionados por el reparto del agua. Para ello, se ha dotado de unas ordenanzas aprobadas por los propios regantes.