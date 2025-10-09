TORREVIEJA
El Ayuntamiento de Torrevieja poda más de 5.500 ejemplares de palmera municipales en avenidas, calles y parques
La empresa de Parques y Jardines mantendrá el despliegue diario hasta principios de noviembre para realizar el mantenimiento anual
A finales de septiembre arrancaba la campaña de poda de palmeras en Torrevieja, que se extenderá durante los meses de octubre y principios de noviembre dado el volumen del inventario municipal de ejemplares de palmera distribuidas por todo el casco urbano. En total, se intervendrá sobre 5.526 palmeras. La mayoría de ellas corresponden a la especie Washingtonia robusta, con 3.833 unidades, aunque también se actuará sobre la Phoenix dactylifera, la Phoenix canariensis -con una presencia muy mermada, como en otros municipios, porque es la más vulnerable al picudo rojo- y algunas Washingtonia filifera.
Maquinaria
Estos trabajos, de carácter especializado, requieren el uso de maquinaria específica, materiales y técnicas de poda avanzadas que no pueden llevarse a cabo en el mantenimiento ordinario del día a día que realizan los equipos de la contrata de zonas verdes y espacios públicos de Torrevieja de la Concejalía de Parques y Jardines, según ha explicado la concejala Concha Sala. Aunque nunca se emplean técnicas tradicionales de palmerero. Prácticamente, todas las podas se realizan de manera mecánica con motosierra.
Para garantizar un desarrollo eficaz y ordenado, los equipos de trabajo realizan un recorrido progresivo por todo el municipio, interviniendo de manera planificada en las distintas zonas hasta completar la totalidad de los ejemplares. Es ahora cuando se está avanzando por el centro del casco urbano.
Temperaturas más suaves
Sala ha destacado la importancia de esta actuación que se realiza ahora gracias a que se han suavizado las temperaturas y por tanto las condiciones de trabajo, señalando además que se trata de una acción importante que afecta a gran parte del paisaje local y que adapta ya a las palmeras que se encuentran en las zonas de instalación del alumbrado ornamental de fiestas patronales y Navidad.
Los trabajos de poda de palmeras figuran como una de las tareas de conservación obligatorias una vez al año para en el contrato servicio de mantenimiento de parques y jardines, que se adjudicó Actúa (Grupo Hozono Global) hace unos meses. Suelen coincidir con el arranque del otoño en septiembre desde hace muchos años porque ese periodo permite llevar a cabo los trabajos fuera de la temporada alta y retirar los dátiles e intentar evitar la suciedad que dejan en los viales públicos y paseos. También se trata de una época en la que el calor no es tan intenso lo que reduce la movilidad y el vuelo del picudo rojo, que ha acabado con la práctica totalidad de palmera canariensis en el término municipal en los últimos 20 años, tal y como ha ocurrido en toda la Vega Baja.
Una apuesta estética por la palmera con poco margen para la sombra
La palmera es el árbol que identifica al espacio urbano de Torrevieja y se empleó profusamente desde los años setenta, ochenta y hasta la fecha en avenidas y parques por motivos estéticos que permiten identificar a la ciudad con un destino turístico y mediterráneo.
Con una cantidad de palmeras datileras autóctonas bastante reducido frente a la Washingtonia robusta procedente del noroeste de México. Escogida en paisajismo precisamente por su rápido crecimiento y resistencia a la sequía y el viento. Pero presentan algunos inconvenientes: muy poca sombra útil y la exigencia de un mantenimiento anual para evitar que se llenen hojas secas.
A diferencia de los árboles de copa las palmeras tienen un follaje concentrado en la parte superior del tronco, en forma de penacho, lo que deja gran parte del espacio circundante expuesto directamente al sol, limitando la superficie sombreada en aceras, plazas o zonas de descanso. Solo producen una sombra efectiva si están dispuestas en conjunto de forma natural en palmerales. Sombras que son especialmente necesarias y reclamadas como refugios climáticos en ciudades con mucho calor y sol como Torrevieja.
