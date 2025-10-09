El Hospital Vega Baja mantiene su actividad y horarios ante la alerta roja por lluvias
Los consultorios auxiliares permanecerán cerrados este viernes y el horario en los centros de salud será de 8 a 15 horas
El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, ha informado de que el Hospital Vega Baja mantendrá su actividad y horarios, garantizando la atención asistencial preferente y urgente. Se contactará con los pacientes del Hospital de Día y de consultas externas que no puedan desplazarse con seguridad para reprogramar sus citas, mientras que las citas preferentes y la actividad quirúrgica de carácter urgente se mantienen.
En cuanto a la atención primaria, los consultorios auxiliares permanecerán cerrados y el horario en los centros de salud será de 8 a 15 horas, reprogramándose las consultas de tarde. Los Puntos de Atención Continuada (PAC) prestarán servicio desde las 15 horas y la actividad domiciliaria no urgente podrá reprogramarse si las condiciones meteorológicas lo requieren.
Se recuerda a la ciudadanía la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, retirar vehículos de zonas inundables, no acceder a sótanos ni garajes durante las lluvias intensas y extremar la precaución en el uso de medicamentos o en la atención a personas vulnerables.
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
- El Ayuntamiento de Torrevieja repite por un error la valoración del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria