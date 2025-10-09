Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Vega Baja mantiene su actividad y horarios ante la alerta roja por lluvias

Los consultorios auxiliares permanecerán cerrados este viernes y el horario en los centros de salud será de 8 a 15 horas

Vista aérea del Hospital Vega Baja

Vista aérea del Hospital Vega Baja / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, ha informado de que el Hospital Vega Baja mantendrá su actividad y horarios, garantizando la atención asistencial preferente y urgente. Se contactará con los pacientes del Hospital de Día y de consultas externas que no puedan desplazarse con seguridad para reprogramar sus citas, mientras que las citas preferentes y la actividad quirúrgica de carácter urgente se mantienen.

En cuanto a la atención primaria, los consultorios auxiliares permanecerán cerrados y el horario en los centros de salud será de 8 a 15 horas, reprogramándose las consultas de tarde. Los Puntos de Atención Continuada (PAC) prestarán servicio desde las 15 horas y la actividad domiciliaria no urgente podrá reprogramarse si las condiciones meteorológicas lo requieren.

Noticias relacionadas y más

Se recuerda a la ciudadanía la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, retirar vehículos de zonas inundables, no acceder a sótanos ni garajes durante las lluvias intensas y extremar la precaución en el uso de medicamentos o en la atención a personas vulnerables.

TEMAS

  1. El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
  2. Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
  3. La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
  4. Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
  5. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  6. Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
  7. El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
  8. El Ayuntamiento de Torrevieja repite por un error la valoración del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria

Aguaceros en la Vega Baja mientras la comarca se blinda ante la alerta roja

Aguaceros en la Vega Baja mientras la comarca se blinda ante la alerta roja

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia

Última hora de la dana Alice en Alicante: La Generalitat suspende las actividades de las Fiestas de la Hispanidad

Última hora de la dana Alice en Alicante: La Generalitat suspende las actividades de las Fiestas de la Hispanidad

El Hospital Vega Baja mantiene su actividad y horarios ante la alerta roja por lluvias

El Hospital Vega Baja mantiene su actividad y horarios ante la alerta roja por lluvias

Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Los bomberos realizan más de 140 intervenciones por el temporal en la provincia de Alicante

Los bomberos realizan más de 140 intervenciones por el temporal en la provincia de Alicante

Torrevieja poda más de 5.500 palmeras municipales

Torrevieja poda más de 5.500 palmeras municipales

Torrevieja celebra el Nou d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución 

Torrevieja celebra el Nou d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución
Tracking Pixel Contents