Orihuela prepara la Nochevieja infantil

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el contrato para la organización de la Nochevieja infantil, una actividad que proponen las concejalías de Comercio y Turismo, que dirigen Vicente Pina (PP) y Gonzalo Montoya (Vox), con un presupuesto de 21.166 euros, que se desglosan en dos lotes, uno para el casco urbano (11.973 euros) y otro para la Costa (9.193).

El objetivo es exaltar el comercio local y el turismo en una fecha tan señalada, para el disfrute de los más pequeños. La actividad se realizará el día 31 de diciembre en el Parque de la Ocarasa, de 11 a 13.30 horas, con una zona de talleres (para niños de 2 a 5 años y de 6 a 12), un escenario con una actuación musical y un espacio de hinchables, comenzando a las 12 las campanadas infantiles, con el reparto de unas 600 bolsitas de gusanitos sin gluten. Además, se instalarán dos máquinas photocall 360º.

En el litoral, en la explanada de Playa Flamenca, la celebración será similar, solo que empezará a las 10 horas e incluye una batucada que actuará justo después de las campanadas.

También se ha licitado, a través de la Concejalía de Festividades, el contrato para la organización y ejecución de los actos prenavideños, como son el encendido de luces en la ciudad (lote 1) y en la Costa (lote 2) y la Tardebuena (lote 3), con un presupuesto de 24.079 euros, que se desglosan por lotes en 8.470, 3.509 y 12.100 euros. Cabe la posibilidad de realizar dos prórrogas de un año (para 2026 y 2027) por un montante global de 59.700 euros (sin IVA).

Estas actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos del municipio. El encendido de luces navideñas será el primer fin de semana de diciembre, mientras que la Tardebuena se celebrará y el 24 de diciembre.