Orihuela prepara la Nochevieja infantil
El Ayuntamiento licita el contrato para un evento que se realizará el 31 de diciembre en el casco urbano y en la Costa por más de 20.000 euros
El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el contrato para la organización de la Nochevieja infantil, una actividad que proponen las concejalías de Comercio y Turismo, que dirigen Vicente Pina (PP) y Gonzalo Montoya (Vox), con un presupuesto de 21.166 euros, que se desglosan en dos lotes, uno para el casco urbano (11.973 euros) y otro para la Costa (9.193).
El objetivo es exaltar el comercio local y el turismo en una fecha tan señalada, para el disfrute de los más pequeños. La actividad se realizará el día 31 de diciembre en el Parque de la Ocarasa, de 11 a 13.30 horas, con una zona de talleres (para niños de 2 a 5 años y de 6 a 12), un escenario con una actuación musical y un espacio de hinchables, comenzando a las 12 las campanadas infantiles, con el reparto de unas 600 bolsitas de gusanitos sin gluten. Además, se instalarán dos máquinas photocall 360º.
En el litoral, en la explanada de Playa Flamenca, la celebración será similar, solo que empezará a las 10 horas e incluye una batucada que actuará justo después de las campanadas.
También se ha licitado, a través de la Concejalía de Festividades, el contrato para la organización y ejecución de los actos prenavideños, como son el encendido de luces en la ciudad (lote 1) y en la Costa (lote 2) y la Tardebuena (lote 3), con un presupuesto de 24.079 euros, que se desglosan por lotes en 8.470, 3.509 y 12.100 euros. Cabe la posibilidad de realizar dos prórrogas de un año (para 2026 y 2027) por un montante global de 59.700 euros (sin IVA).
Estas actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios públicos del municipio. El encendido de luces navideñas será el primer fin de semana de diciembre, mientras que la Tardebuena se celebrará y el 24 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
- El Ayuntamiento de Torrevieja repite por un error la valoración del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria