Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torrevieja celebra el 9 d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución 

La ciudad entrega sus reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil

Así ha celebrado Torrevieja el Día de la Comunidad Valenciana

Así ha celebrado Torrevieja el Día de la Comunidad Valenciana

Ver galería

Así ha celebrado Torrevieja el Día de la Comunidad Valenciana / Joaquín Carrión

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Torrevieja ha llevado a cabo este 9 d'Octubre el acto institucional para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana en la plaza de la Constitución, donde se han interpretado los himnos de Torrevieja, la Comunidad Valenciana y España de la mano de la banda de música de la Unión Musical Torrevejense. Además, ha tenido lugar la izada de la Real Senyera de Valencia por parte del alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y la Reina de la Sal, Nuria Martí de Oro.

Todo ello, en una jornada en la que se ha estado muy pendiente del cielo. De hecho, la noche anterior el Ayuntamiento activó la coordinación de todos los servicios municipales y de emergencias para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incidencias, constituyendo oficialmente el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), el órgano encargado de dirigir estas actuaciones.

Con todo, la mañana se ha desarrollado con normalidad, pudiendo celebrar el acto tal y como estaba previsto en la plaza, además de realizar la entrega de reconocimientos a los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil de Torrevieja en el Teatro Municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
  2. Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
  3. La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
  4. Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
  5. La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
  6. Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
  7. El empresario Francisco Marcos Ferrer reina en la Noche de la Economía de Orihuela
  8. El Ayuntamiento de Torrevieja repite por un error la valoración del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 100 litros en la provincia

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 100 litros en la provincia

Los bomberos realizan más de 120 intervenciones por el temporal en la provincia de Alicante

Los bomberos realizan más de 120 intervenciones por el temporal en la provincia de Alicante

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Clamor en Orihuela este 9 d'Octubre para reactivar su sede presidencial

Clamor en Orihuela este 9 d'Octubre para reactivar su sede presidencial

Aguaceros en la Vega Baja mientras la comarca se blinda ante la alerta roja

Aguaceros en la Vega Baja mientras la comarca se blinda ante la alerta roja

Torrevieja celebra el 9 d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución 

Torrevieja celebra el 9 d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución

Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Última hora de la dana Alice en Alicante: Emergencias lanza un mensaje de alerta a los móviles del sur de la provincia

Última hora de la dana Alice en Alicante: Emergencias lanza un mensaje de alerta a los móviles del sur de la provincia
Tracking Pixel Contents