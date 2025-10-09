Torrevieja celebra el 9 d'Octubre con un acto en la plaza de la Constitución
La ciudad entrega sus reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil
Torrevieja ha llevado a cabo este 9 d'Octubre el acto institucional para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana en la plaza de la Constitución, donde se han interpretado los himnos de Torrevieja, la Comunidad Valenciana y España de la mano de la banda de música de la Unión Musical Torrevejense. Además, ha tenido lugar la izada de la Real Senyera de Valencia por parte del alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y la Reina de la Sal, Nuria Martí de Oro.
Todo ello, en una jornada en la que se ha estado muy pendiente del cielo. De hecho, la noche anterior el Ayuntamiento activó la coordinación de todos los servicios municipales y de emergencias para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incidencias, constituyendo oficialmente el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), el órgano encargado de dirigir estas actuaciones.
Con todo, la mañana se ha desarrollado con normalidad, pudiendo celebrar el acto tal y como estaba previsto en la plaza, además de realizar la entrega de reconocimientos a los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil de Torrevieja en el Teatro Municipal.
