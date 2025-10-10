Arrancan las obras de reparación de la cubierta de la iglesia de La Inmaculada de Torrevieja

Han comenzado las obras de reparación de la cubierta de las naves laterales de la iglesia arciprestal de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, proyecto en el que la parroquia invertirá 350.000 euros. El objetivo es llevar a cabo una actuación urgente en la cubierta para la reparación de las deficiencias que permiten filtraciones del agua de lluvia y que podrían causar también el arrastre de las tejas. Los trabajos se han iniciado ya en la nave lateral de Levante, que presenta mayor grado de deterioro, según explicó a INFORMACIÓN, el párroco de la iglesia de La Inmaculada y deán de la Catedral del Salvador de Orihuela, José Antonio Gea.

Andamios

Desde este miércoles, la fachada de sillares de la parte oriental del transepto en la calle Hermano Bazán, aparece cubierta por un gran andamio Gea ha explicado que en las catas y estudios previos realizados por el arquitecto que ha proyectado de la obra, Francisco Juárez, se ha detectado la presencia de material de diversa procedencia, además de cañizo -tradicional en las construcciones de la zona-, cuyo origen relaciona con el momento de precariedad en el que se tuvo que poner en marcha la reconstrucción de la iglesia, que fue incendiada durante la Guerra Civil Española.

Preparativos de las obras en la nave lateral de Levante de la iglesia de la Inmaculada / JOAQUÍN CARRIÓN

Protección

El párroco indica que a pesar de que no rige figura autonómica de protección patrimonial alguna sobre el edificio -tampoco la más básica de Bien de Relevancia Local-, el proyecto va a ser especialmente sensible a mantener la actual imagen arquitectónica, poco habitual en la Vega Baja, con sus característicos tejados inclinados. A nivell local solo figura conn una protección genérica en el inventario de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana.

La histórica Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, que hubo ser reconstruida tras el terremoto que asoló la comarca en 1829, fue acompañando su edificación al ritmo de desarrollo de la mmisma población de Torrevieja. El 7 de diciembre de 1844, víspera de la festividad patronal mariana de la Inmaculada, el entonces Deán de la Santa Catedral de Orihuela bendecía "las dos naves colaterales", y un año después eran renovados los altares de Nuestra Señora del Rosario y de Nuestro Padre Jesús.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX se fue completando el templo con esa morfología actual que ha acompañado a varias generaciones de torrevejenses.

Ayudas

La parroquia ha solicitado ayudas públicas para financiar la reparación y en este mismo sentido pedirá un esfuerzo a los feligreses de Torrevieja. Una vez que se hayan concluido los trabajos en la nave oriental se continuarán en la de Poniente, la que recae a la calle Maldonado.

Gea explicó que los objetivos inmediatos de la iglesia una vez que estén terminada la cubierta es la remodelación del patio de levante del edificio religioso, con un concepto similar a la que se llevó a cabo en el de Poniente, y la renovación integral de los aseos.

La obra también mejorará la evacuación de aguas pluviales con la retirada de las bajantes, alguna de ellas de fibrocemento, y su renovación.

Obras

En los últimos años se han llevado a cabo inversiones relevantes en el que es el principal templo católico de Torrevieja, que cuenta con media docena más de iglesias y capillas a lo largo del término municipal. Se renovó la torre de Poniente por completo, también afectada por el deterioro de materiales -entre otros se utilizaron vigas de tren-, y el patio de esta parte del edificio, que ahora cuenta con algunos bancos y varios árboles, y suele estar abierto a diario como un espacio público más junto a la plaza de la Constitución.

Además se completó la construcción del órgano y el camarín que alberga la imagen de la Inmaculada, con un pequeño museo a cargo de los Hijos de la Inmaculada. Todas actuaciones impulsadas por el antecesor en el cargo de Gea, el párroco Manuel Martínez Rocamora.

Gea, por su parte, ha rescatado las campanas de las horas y ha impulsado la obra que acaba de comenzar.