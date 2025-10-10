Brutal impacto de un rayo en Rojales

Un rayo nube tierra ha impactado esta tarde en Rojales, donde se han registrado 74 litros por metro cuadrado, sin que haya habido que lamentar daños materiales ni personales.

La Vega Baja, en alerta por aviso rojo, está concentrando las mayores precipitaciones en el litoral, generando problemas en múltiples vías que permanecen cortadas al tráfico.

La dana Alice, alimentada por los vientos de levante, ha entrado desde el mar hacia la costa de la comarca, precedida por una espectacular actividad eléctrica, con intervalos de fuerte intensidad y acumulados de más de 75 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura en menos de 12 horas.