La dana Alice arrecia en la Vega Baja con tormentas y hasta 60 litros en Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa

Tras horas de incertidumbre y espera marcadas por la alerta roja de la AEMET, la lluvia impulsada por la dana Alice, alimentada por los vientos de levante, ha entrado finalmente de lleno por el litoral de la Vega Baja precedida, desde el mar, por una espectacular actividad eléctrica.

Recomendación de la Policía Local de Torrevieja para reducir al mínimo los desplazamientos en vehículo / INFORMACIÓN

Primero de forma muy débil, ya pasadas las once de la mañana, luego moderada, y hasta las 14 horas de este viernes 10 de octubre marcado por el temporal, a ratos torrencial, con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura.

Incidencias

De momento, la dana Alice no ha provocado incidencias graves más allá de los problemas de tráfico habituales en avenidas, calles y parques con infraestructuras muy limitadas o inexistentes para evacuar aguas pluviales en esos municipios.

"Encarecidamente"

En Torrevieja la Policía Local ha recomendado "encarecidamente" a los conductores limitar al máximo los desplazamientos porque ya hay muchas zonas anegadas.

Los puntos negros ya clásicos de las avenidas Rosa Mazón, Cortes Valencianas y carriles auxiliares, Delfina Viudes, puntualmente Roentgen con Mariano Ruiz Cánovas en la playa de Los Locos, además de los problemas crónicos de inundación en Las Torretas, entre otros.

En la columna en azul, las precipitaciones registradas hasta las 14 horas en la Vega Baja / AVEMET

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha presidido el Cecopal, el órgano de coordinación local frente a emergencias. Es la primera vez que se constituye formalmente pese a que se han producido situaciones similares de lluvias torrenciales en el pasado. La reunión ha sido especialmente documentada por el equipo de gobierno en redes sociales.

El primer edil ha lanzado un mensaje de tranquilidad y prudencia con un vídeo realizado en los parques inundables de la ciudad como telón de fondo. Más allá de la prevención y la recomendación de la Policía Local, el Ayuntamiento no está informando sobre las incidencias concretas por la lluvia en el tráfico rodado en el momento que ha comenzado a arreciar la tormenta.

Cruz Roja y Protección Civil de Torrevieja colaboran desde esta madrugada del viernes para poner en marcha en la madrugada una zona de refugio de personas sin hogar en instalaciones deportivas. 22 personas fueron acogidas en ese recinto.

En Pilar de la Horadada la rambla urbana ha canalizado las precipitaciones sin causar más incidencias, tal y como ha informado el alcalde José Manuel Pérez.

[Noticia en elaboración]