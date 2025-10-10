TORREVIEJA
Mazón acude el Cecopal de Torrevieja sin convocatoria a los medios de comunicación
El jefe del Consell y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, visitan a la ciudad más afectada por las lluvias torrenciales en la Vega Baja, tras desplazarse a Orihuela y Almoradí
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acudió este viernes a la reunión del Cecopal de Torrevieja. Antes había visitado el Ayuntamiento de Orihuela y el punto del río Segura en Almoradí que se desbordó durante la dana de 2019, junto al puente de Algorfa. No hubo convocatoria previa a los medios de comunicación, ni por parte del Ayuntamiento ni de la Generalitat, que facilitó imágenes y una nota de prensa posterior.
Aunque sin incidencias graves Torrevieja vivió una jornada complicada y ha sido la ciudad más afectada por el temporal con más de 75 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas.
La vida cotidiana del municipio se vio paralizada por una tormenta que arrancó a las 12 del mediodía y se prolongó hasta bien entrada la noche.
Albergue, tanque de tormentas y Cecopal
Acudió a acompañar al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al salón de plenos del Ayuntamiento, en el que estaba instalado el Cecopal. Después a uno de los puntos con mayores complicaciones, en el tanque de tormentas recién finalizado en La Hoya, en paralelo a la CV-905, que se desbordó puntualmente durante unos minutos, también al parque de bomberos, y finalmente visitó el albergue improvisado de personas sin hogar que ha llegado a acoger a medio centenar durante este episodio de lluvias torrenciales provocado por la dana Alice. Junto a Mazón se encontrata el presidente de la Diputación, Toni Pérez y la directora general del Agua, Sabina Goretti Galindo.
