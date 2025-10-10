La oposición fuerza una comisión extraordinaria por "la grave situación" de las basuras en Orihuela

Las quejas ciudadanas se están multiplicando en barrios, pedanías y la Costa de Orihuela: contenedores rotos, acumulación de basura, falta de medios y una sensación general de abandono. A esto se suma la subida histórica de la tasa de basura, que ha pasado de unos 70 euros al año a más de 200 por hogar, una cifra que muchas familias no pueden asumir, especialmente sin mejoras visibles en el servicio.

Ante esto, los grupos municipales PSOE, Ciudadanos y Cambiemos han solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Servicios Básicos del Ayuntamiento ante lo que consideran "una situación insostenible" en la gestión de la Limpieza Viaria y los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

La comisión se celebrará este lunes, y en ella los grupos de la oposición exigirán explicaciones y medidas inmediatas al equipo de gobierno formado por PP y Vox. Los grupos proponentes denuncian que "la dejadez y la desidia del gobierno municipal han convertido la limpieza y la recogida de residuos en uno de los problemas más graves y visibles del municipio".

"Nos parece inaceptable que se cobre más por un servicio que funciona peor. Orihuela no puede seguir pagando los errores y la inacción del PP y Vox", han manifestado los representantes de la oposición, que han recordado que el pleno municipal aprobó en mayo una moción, presentada por los tres grupos, para que la tasa de basura incluyera criterios sociales y de proporcionalidad. Sin embargo, han subrayado, el bipartito ha ignorado ese acuerdo y no se ha sentado a dialogar con la oposición para modificar el importe de la tasa bajo esos criterios aprobados. "Exigimos una tasa justa, progresiva y transparente. No se puede aplicar la ley a costa de castigar a quienes menos tienen", han recalcado.

Los presupuestos municipales de 2024 y 2025 incluían más de 7 millones de euros para renovar camiones, contenedores y maquinaria. A día de hoy, han destacado, esas inversiones siguen sin ejecutarse, mientras el servicio se deteriora día a día. La oposición reclama saber dónde está ese dinero y por qué no se ha invertido en mejorar la limpieza de calles y barrios: "Orihuela aprobó dinero para mejorar el servicio y no se ha gastado. Eso es una falta de respeto hacia los vecinos y una muestra clara de desidia política".

Plan Local de Residuos

El Plan Local de Residuos, que incluía medidas modernas y sostenibles, como la recogida puerta a puerta, el quinto contenedor o campañas de reciclaje, está totalmente paralizado, por lo que los tres grupos municipales han advertido de que se pierde la oportunidad de reducir costes, fomentar el reciclaje y mejorar la imagen del municipio.

Los grupos de la oposición llevarán a la comisión del lunes los siguientes puntos: explicaciones sobre el estado real del servicio de limpieza y recogida de basuras; debate sobre la tasa de basura de 2026, reclamando criterios sociales y revisión de costes; detalle del dinero presupuestado y no ejecutado en inversiones; clarificación sobre las transferencias de crédito que afectan al servicio; propuestas para mejorar la calidad y transparencia del servicio, ajustar la tasa y un plan de seguimiento y relanzar el Plan Local de Residuos con medidas reales de reciclaje y ahorro.

Al mismo tiempo, la oposición ha pedido la comparecencia de la concejala de RSU, Rocío Ortuño, y del gerente de la Sociedad de Gestión Medioambiental de Orihuela, Dámaso Aparicio.

Desde PSOE, Ciudadanos y Cambiemos han concluido que esta comisión es "una oportunidad para exigir una gestión limpia, honesta y eficaz, no solo en las calles, sino también en la política municipal", porque "PP y Vox han demostrado una alarmante falta de interés por los servicios más básicos. No vamos a quedarnos callados mientras la ciudad se ensucia y los vecinos pagan el precio de su incompetencia".