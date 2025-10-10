Orihuela constituye un Puesto de Mando Avanzado ante la alerta por lluvias

El Cecopal de Orihuela se ha reunido este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento con todos sus integrantes, en un encuentro informativo presidido por el alcalde, Pepe Vegara, y el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, para coordinar las actuaciones previstas ante la alerta por lluvias decretada en la Vega Baja tras el aviso rojo por la Aemet.

En la reunión se ha acordado la constitución del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la participación de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, brigadas municipales y personal del Ayuntamiento, desde donde se gestionan todas las incidencias que se vayan produciendo.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene previsto desplazarse hasta este PMA, desde el que se están controlando todas las incidencias y coordinando los medios disponibles para minimizar el impacto de las lluvias. "Contamos ya con un refuerzo importante de efectivos", ha explicado Valverde, que también ha indicado que "si la situación empeora, se volverá a reunir el Cecopal".

"Hemos activado todos los recursos necesarios y se trabaja de manera conjunta con Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja para dar una respuesta rápida. El objetivo es anticiparnos y estar preparados para cualquier eventualidad", ha añadido el edil. Además, ha transmitido un mensaje a los vecinos: "Es fundamental que la ciudadanía colabore siguiendo siempre las recomendaciones de seguridad y utilizando el 112 en caso de urgencia".

Asimismo, se ha habilitado un helipuerto provisional en los Huertos para posibles operaciones de emergencia.

El alcalde ha subrayado que "la mejor cura es la prevención, y hay que seguir siempre las recomendaciones de los expertos. Debemos estar serenos, actuar con sentido común y protegernos, ya que el episodio más intenso se espera a mediodía. Pido tranquilidad y responsabilidad a toda la ciudadanía".

Vegara ha subrayado que "desde ayer se mantiene un seguimiento exhaustivo de la situación meteorológica y de los niveles del río Segura y las ramblas, para poder reaccionar de inmediato si fuera necesario".

Dispositivo de seguridad y emergencias

-Bomberos forestales de la Generalitat Valenciana desplegados en diferentes puntos estratégicos con cuatro brigadas de refuerzo.

-Guardia Civil reforzada, con carreteras despejadas en estos momentos.

-Policía Local reforzada, con siete patrullas adicionales en la costa, vallas preparadas para cortes y cierre preventivo de Zenia Boulevard.

-Policía Autonómica también reforzada.

-Cruz Roja, con una ambulancia, un vehículo de apoyo, 40 camas para albergue y capacidad de reacción inmediata.

-Hidraqua trabajando en coordinación con brigadas municipales.

-Juzgado Privativo de Aguas mantiene cerradas las acequias y sin problemas en El Reguerón.

-Control de caudales en cauces.

-Infraestructuras, con todo el personal disponible y apoyo de empresas externas.

-Hospital Vega Baja preparado para atender urgencias y casos prioritarios.

-RSU con todos los efectivos en activo.

Además, desde el Ayuntamiento de Orihuela se ha informado de la suspensión del servicio de la ORA (zona azul) durante este viernes y sábado como medida preventiva ante la alerta climatológica decretada.

Recomendaciones a la población

-Evitar desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios.

-Retirar los vehículos de zonas inundables.

-No cruzar sótanos, garajes o pasos anegados.

-Atender y ayudar a personas mayores y vulnerables.

-Seguir siempre la información transmitida a través de canales oficiales.

-En caso de urgencia, llamar al 112.