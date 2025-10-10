El PSOE de Torrevieja exige mantener la titularidad pública de las viviendas del Plan VIVE

El grupo municipal socialista ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de Torrevieja para garantizar la titularidad pública de las viviendas protegidas del Plan VIVE y blindar las VPO en suelo municipal, ante la intención del equipo de gobierno del Partido Popular de renunciar al 15 % de las viviendas que correspondían al consistorio, unas 180 unidades destinadas inicialmente al parque público de vivienda.

La promoción y comercialización de estas viviendas serán asumidas por el promotor privado, al igual que el resto de VPO, lo que para la portavoz socialista, Bárbara Soler, tiene una gran trascendencia y supone “una irresponsabilidad que pone en riesgo el patrimonio público, vulnera la legalidad y evidencia la falta de compromiso del PP con el derecho a la vivienda”.

La adhesión del Ayuntamiento de Torrevieja "al fracasado Plan Vive de Mazón" supuso cesión de suelo municipal para la construcción de vivienda protegida, aunque gran parte del suelo cedido ya estaba previamente destinado a este tipo de construcción, como el contemplado en el sector de la Hoya, ha recordado la socialista.

“Ahora, el Ayuntamiento renuncia al suelo municipal y a las viviendas que le tocaban a cambio de dinero, algo que no solo contradice los pliegos de condiciones y el propio Plan VIVE, sino que podría vulnerar la normativa sobre patrimonio municipal del suelo y el principio de concurrencia pública”, ha denunciado Soler.

18 millones para cuadrar los presupuestos

Según la información difundida por el propio consistorio, el Ayuntamiento ingresará cerca de 18 millones de euros por esta operación. Para Soler, esta cifra “no es casual”, sino que “responde al intento del PP de cuadrar las cuentas municipales de 2026 a costa de sacrificar el parque público de vivienda”.

Para Soler, esta noticia solo puede interpretarse de dos formas igualmente preocupantes: “O bien el Ayuntamiento atraviesa una situación financiera más complicada de lo que el equipo de gobierno reconoce, o bien el PP no tiene el más mínimo interés en combatir la especulación inmobiliaria ni en garantizar el acceso a la vivienda, sino que prefiere alimentar la burbuja urbanística y disponer de liquidez inmediata para financiar macroproyectos en lugar de apostar por políticas que mejoren realmente la calidad de vida de los ciudadanos”.

Riesgo de descalificación y especulación con las VPO

El grupo socialista también ha alertado sobre el nuevo Decreto 180/2024 del Consell, que introduce un “módulo dinámico” – un eufemismo según Soler- para las VPO, permitiendo subidas del precio por metro cuadrado y la descalificación anticipada de viviendas protegidas por resolución administrativa.

“Mazón anuncia el Plan Vive y, paralelamente, prepara una nueva normativa para que este plan sea rentable para los promotores, pero no para que las viviendas tengan un precio asumible para aquellos que puedan optar a vivienda social, lo que demuestra cuál es su verdadera intención, secundada por el alcalde de Torrevieja” ha expresado la portavoz.

Módulo a 2.400 euros el metro

El PP autonómico se ha valido de este nuevo Decreto que regula las viviendas de protección pública para incrementar el precio del módulo y, aunque actualmente está en 2.400 €/m², es susceptible de aumentar y no se establece tope. Para justificar un aumento del precio podrían tenerse en cuenta desde las variaciones del mercado libre en función de las zonas donde se construyan la VPO hasta los costes de construcción “por lo que el aumento del precio es una posibilidad realista en Torrevieja, dado el lugar en el que se van a ubicar las VPO: sectores de la Hoya, una urbanización que incluye lujosas viviendas, y en la Manguilla, con espectaculares vistas al mar en La Mata”, ha expresado la portavoz.

La normativa no detalla de forma suficiente los criterios o las reglas de control para esas subidas, lo que para los socialistas provoca “inseguridad jurídica”.

“En municipios de alta demanda, como Torrevieja, esta flexibilidad en el precio de los módulos puede tener como resultado que las VPO no sean socialmente asequibles, en lugar de servir para mitigar la especulación en una ciudad con fuerte presión inmobiliaria y escasez de alquiler asequible. El argumento de la viabilidad del promotor a la hora de construir las VPO solo privilegia la rentabilidad privada frente al derecho social de acceso a la vivienda” ha asegurado Soler.

Los socialistas torrevejenses también han puesto de manifiesto que este Decreto permite la descalificación anticipada de las VPO por resolución administrativa, sin mínimo de tiempo legal. Es decir, que podría darse la situación de que las VPO, a pesar de haber sido construidas sobre suelo público, podrían perder su protección y pasarían directamente al mercado libre, si la Dirección General en materia de vivienda lo considera justificado. “Perderíamos el suelo y también las VPO”.

“En una ciudad donde el valor del suelo es alto, la comercialización privada de esas viviendas solo contribuiría a elevar aún más los precios y a agravar el desequilibrio del mercado local” ha declarado la portavoz.

Empresa Municipal de Vivienda y movilización de vivienda vacía

La moción socialista subraya que, aunque totalmente necesaria, la construcción de nuevas VPO no puede ser la única vía para abordar el problema habitacional por su coste, por sus plazos y por la necesidad de suelo, y reclama el uso de otras herramientas legales previstas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda y la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda, como el tanteo y retracto para adquirir vivienda vacía o la declaración de zonas de mercado tensionado.

Asimismo, el grupo socialista propone impulsar de inmediato la creación de la Empresa Municipal de Vivienda de Torrevieja, que ya cuenta con un expediente iniciado por el propio gobierno local, y dotarla de recursos para gestionar las viviendas públicas actuales y futuras.

“Torrevieja necesita una política de vivienda seria y sostenida, no parches ni operaciones especulativas. Queremos una empresa municipal fuerte, capaz de garantizar que las viviendas en suelo público sigan siendo públicas y sociales”, ha recalcado Soler.

El grupo municipal socialista de Torrevieja ha presentado una moción en la que insta al consistorio torrevejense a adoptar una serie de medidas destinadas a salvaguardar el patrimonio público y reforzar las políticas de vivienda asequible en la localidad. Entre las propuestas destacan el mantenimiento íntegro de los derechos municipales sobre el 15 % de las viviendas incluidas en el Plan VIVE, así como la declaración de todas las viviendas construidas en suelo público como de protección permanente, con cláusulas de inalienabilidad y mecanismos de control social.

Moción

Además, los socialistas abogan por la creación de una Empresa Municipal de Vivienda que permita gestionar de forma eficaz y transparente el parque público de vivienda. También piden al Consell que rechace cualquier intento de descalificación anticipada de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Torrevieja, una medida que, según denuncian, podría suponer la pérdida de suelo destinado a fines sociales.

En este sentido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Bárbara Soler, ha subrayado la necesidad de priorizar la movilización de viviendas vacías antes que la cesión o venta de suelo público. “Lo que pedimos es simple: que el Ayuntamiento cumpla la ley, proteja el patrimonio municipal y garantice que el suelo público se use para vivienda pública. Si renunciamos a eso, renunciamos al derecho a la vivienda en Torrevieja”.