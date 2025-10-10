Lo que revelan más de mil negativos fotográficos ocultos en la Iglesia de San Agustín de Orihuela 

El archivo fotográfico de José Franco Bielsa, que trabajó en Orihuela durante los años treinta, permanecía oculto en la Iglesia de San Agustín. Más de mil negativos que captan la vida cotidiana de los vecinos en tiempos de la II República. Estaban escondidos en un armario estrecho, probablemente para ocultar el fondo. Seguramente se guardaron durante la Guerra Civil, permaneciendo allí casi cien años, hasta que se rescataron en julio de 2017.

La investigadora oriolana Yolanda Alfonso Arenas explica que entonces no se consideró que fuera un material valioso por ser retratos de "personas corrientes", pero es esa precisamente la fuerza y el argumento central que la llevó a realizar un riguroso proceso de limpieza manual, conservación y digitalización de los negativos, muchos de ellos deteriorados por el paso del tiempo. Para contar la historia -silenciada- a través de los retratos cotidianos.

Parte de los 1.052 negativos legibles en formato de 10 por 15 centímetros / Yolanda Alfonso

"El archivo de Franco Bielsa nos permite llenar un vacío en la memoria visual al sacar a la luz la historia de sus gentes: precisamente aquello que los archivos hegemónicos ignoran sistemáticamente", manifiesta Alfonso, que acaba de obtener la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis doctoral en la Universidad de Murcia (UMU), que rescata y analiza un archivo fotográfico inédito que se consideraba perdido.

El trabajo propone un acercamiento innovador a la historia a través de la fotografía vernácula -retratos familiares, escenas cotidianas o retratos de estudio-, defendiendo que este tipo de imágenes actúan como un "contra-archivo" que complementa y desafía la historia oficial. Un legado, que pertenece a la Diócesis de Orihuela-Alicante, que quedó silenciado durante décadas y que ahora sale a la luz gracias a su investigación.

Una de las fotos incluidas en la tesis doctoral de Yolanda Alfonso / Archivo fotográfico de José Franco Bielsa

Entre los hallazgos más destacados se encuentra una reproducción del retrato de los capitanes republicanos fusilados Fermín Galán y Ángel García Hernández, que se consideran mártires de la República, lo que sugiere que el archivo se ocultó como acto de resistencia silenciosa. "El hecho de poseer este tipo de registros en periodo de guerra era muy peligroso, y se solían destruir", continúa la doctora en Bellas Artes por la UMU. De ahí "la excepcionalidad del fondo", añade.

Los capitanes republicanos fusilados Fermín Galán y Ángel García Hernández / Yolanda Alfonso

Busto de Gabriel Miró en la Glorieta

Asimismo, el estudio ha recuperado la única fotografía conocida del busto de Gabriel Miró antes de su colocación definitiva en la Glorieta que lleva su nombre, un documento de gran valor para la historia cultural de Orihuela.

La fotografía hallada destaca no solo por su valor histórico y documental inédito, sino también porque ha resultado determinante para datar con precisión la colección. Se trata de un negativo que muestra una imagen de estudio de la obra del escultor murciano José Seiquer Zanón dedicada al escritor alicantino Gabriel Miró (1879-1930). Este monumento fue inaugurado el 2 de octubre de 1932, en un acto que contó con la presencia del poeta oriolano Miguel Hernández y del escritor Ramón Sijé.

La presencia de este negativo en el estudio de José Franco antes de la inauguración del monumento revela la implicación del fotógrafo en la documentación del proceso previo a la colocación de la escultura. Este hallazgo no solo confirma el papel activo de Franco como cronista visual de la época, sino que también aporta información inédita sobre el contexto en el que se desarrolló este homenaje.

En la imagen, el busto aparece colocado sobre lo que parece ser un sillón o descalzadora, con una base de tela visible, lo que sugiere que fue capturado momentos antes de su instalación definitiva en la Glorieta. "Esta fotografía, por tanto, ofrece un testimonio visual único del proceso de preparación del monumento, enriqueciendo la comprensión histórica de este homenaje póstumo", apunta Alfonso en su tesis doctoral, titulada De la fotografía vernácula a la memoria afectiva. El Archivo de José Franco en la Orihuela de la Segunda República, que ha sido dirigida por la catedrática Lorena Amorós Blasco, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UMU.

Foto del busto de Gabriel Miró / Archivo fotográfico de José Franco Bielsa

La investigación subraya la importancia excepcional del archivo, tanto por la escasez de materiales visuales de esa época como por su valor para reconstruir las identidades sociales y culturales de la Orihuela republicana. Además, Alfonso propone un modelo metodológico pionero para la recuperación de fondos olvidados, basado en una ficha descriptiva ampliada que combina el análisis técnico con la memoria oral de la comunidad.

Un fondo comarcal

El archivo de José Franco es la prueba de que existe un inmenso patrimonio visual en riesgo. Por ello, este trabajo no es un punto final, sino un llamamiento: Orihuela y la Vega Baja necesitan un Fondo Fotográfico Comarcal, una institución pública que se dedique a rescatar y a poner en valor todas estas memorias dispersas antes de que desaparezcan para siempre. Y para que su supervivencia no dependa del esfuerzo individual, como ha sido en este caso. "Una iniciativa que permitiría conservar y difundir el patrimonio visual de la comarca, fomentando la colaboración entre instituciones y ciudadanía para evitar la pérdida de este legado histórico", concluye esta investigadora que se centra en la fotografía vernácula, el arte de archivo y la recuperación de la memoria histórica.