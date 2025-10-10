Estas son las calles cortadas en Orihuela Costa

La lluvia propiciada por la dana Alice está haciendo estragos en la tarde del viernes en varios puntos de Orihuela Costa, donde la Policía Local ha informado de varias calles cortadas al tráfico, así como de varias incidencias registradas en el barranco con la calle Argentina y en el paso de la playa La Glea en Campoamor.

Calles cortadas e incidencias en Orihuela Costa / Información

Además, un coche se ha quedado atrapado por el agua en el puente de la carretera de Villamartín. También se ha solicitado una valla por una tapa de alcantarilla levantada en la intersección de las calles Maestro Torralba y Colón.

Asimismo, está habiendo problemas en la urbanización Blue Lagoon, entre los términos municipales de Orihuela y San Miguel de Salinas.

El Ayuntamiento ha infomado de que se está prestando especial atención a los cauces de la zona costera, donde se han cortado 15 calles como medida de seguridad y las vías que cruzan los barrancos, así como los pasos subterráneos bajo la N-332. En el litoral, hay un acumulado en las últimas seis horas de en torno a 38 y 40 litros por metros cuadrado, mientras que en el casco urbano es de entre 15 y 18 litros por metro cuadrado.

No se han detectado incidencias ni en viviendas ni en comercios.

Balance a las 19 horas

El Consistorio ha informado a las 19 horas de que, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, la situación meteorológica en la Vega Baja ha mejorado y se desactiva la alerta roja, pasando a alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en la provincia de Alicante.

El concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha realizado un balance de la jornada en la que ha destacado que "toda la noche hemos estado algunos miembros del dispositivo municipal controlando la previsión meteorológica y los caudales de los cauces que podían generar más riesgo. Esa fue la razón por la que se convocó el Cecopal y se montó el primer Puesto de Mando Avanzado, que sigue activo y operativo para gestionar cualquier incidencia".

Valverde ha recordado que desde ayer se adoptaron medidas preventivas con el incremento de patrullas de Policía Local, el refuerzo de los equipos de Emergencias y de Protección Civil, así como la movilización de maquinaria pesada tanto en Orihuela como en la costa para actuar en cauces o ramblas en caso de desbordamiento o rotura de taludes. "Hemos prestado especial atención a la zona costera, donde se preveían las lluvias más torrenciales y, de hecho, así ha ocurrido, aunque afortunadamente el agua ha caído de manera ordenada", ha señalado.

El edil ha subrayado que "seguimos muy atentos a la evolución de la previsión. Todo indica que la situación tenderá a mejorar durante lo que resta de jornada y, si se confirma esa desescalada, el Puesto de Mando Avanzado pasará a funcionar de manera no presencial. Hasta ese momento mantenemos el dispositivo plenamente operativo".

Recomendaciones a la población

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se insiste en la importancia de extremar las precauciones mientras se mantenga la alerta naranja:

-Evitar desplazamientos salvo que sean estrictamente necesarios.

-Retirar los vehículos de zonas inundables.

-No cruzar sótanos, garajes o pasos anegados.

-Atender y ayudar a personas mayores y vulnerables.

-Seguir siempre la información transmitida a través de canales oficiales.

-En caso de urgencia, llamar al 112.