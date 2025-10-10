Tres carreteras cortadas y cuatro afectadas por las lluvias en Alicante

La dana Alice está provocando problemas en carreteras secundarias de la provincia, sobre todo en la zona litoral y prelitoral. Así, hay varios tramos cortados o con el tráfico condicionado por inundaciones o desprendimientos, centrándose las incidencias en la Vega Baja, según la información facilitada por la Generalitat a las 16:30 horas.

Así, permanecen cortados en la Vega Baja dos tramos de la CV-940, entre los puntos kilométricos 2,8 y 5,5, y en el kilómetro 5,9, entre San Miguel de Salinas y Los Montesinos.

La CV-945 también presenta dos cortes, entre los kilómetros 1 y 2,2 y entre el 2,8 y el 6,2, en la zona de Los Montesinos. Y hay otro corte en la CV-942 entre los kilómetros 0 y 0,75, en San Miguel de Salinas.

Además, hay otras vías afectadas en las que aunque no se ha cortado el tráfico, este está condicionado Es en la CV-925 por anegamiento de la calzada y en la CV-941 por desprendimientos, las dos en Los Montesinos.

En Novelda hay dificultades en la CV-835 y en la Marina Baixa en la CV-782, en ambos casos por desprendimientos.