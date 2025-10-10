Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres carreteras cortadas y cuatro afectadas por las lluvias en Alicante

Los principales problemas son por inundaciones y desprendimientos y se centran sobre todo en la Vega Baja

Este aspecto presenta el río Segura en Guardamar durante la dana Alice

Este aspecto presenta el río Segura en Guardamar durante la dana Alice / Áxel Álvarez

Jose A. Rico

La dana Alice está provocando problemas en carreteras secundarias de la provincia, sobre todo en la zona litoral y prelitoral. Así, hay varios tramos cortados o con el tráfico condicionado por inundaciones o desprendimientos, centrándose las incidencias en la Vega Baja, según la información facilitada por la Generalitat a las 16:30 horas.

Así, permanecen cortados en la Vega Baja dos tramos de la CV-940, entre los puntos kilométricos 2,8 y 5,5, y en el kilómetro 5,9, entre San Miguel de Salinas y Los Montesinos.

La CV-945 también presenta dos cortes, entre los kilómetros 1 y 2,2 y entre el 2,8 y el 6,2, en la zona de Los Montesinos. Y hay otro corte en la CV-942 entre los kilómetros 0 y 0,75, en San Miguel de Salinas.

Además, hay otras vías afectadas en las que aunque no se ha cortado el tráfico, este está condicionado Es en la CV-925 por anegamiento de la calzada y en la CV-941 por desprendimientos, las dos en Los Montesinos.

En Novelda hay dificultades en la CV-835 y en la Marina Baixa en la CV-782, en ambos casos por desprendimientos.

Tres carreteras cortadas y cuatro afectadas por las lluvias en Alicante

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Alerta roja: la dana Alice deja ya casi 120 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Suma amplía el plazo para poder pagar el IBI ante el episodio de lluvias

Última hora de la alerta roja en Alicante: Así baja el Segura en el punto de Almoradí donde se rompió la mota en la dana de 2019

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Lo que revelan más de mil negativos fotográficos ocultos en la Iglesia de San Agustín de Orihuela 

