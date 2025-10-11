Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada

Noche del viernes y madrugada de este sábado complicada en Pilar de la Horadada por las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice.

Los bomberos han tenido que desalojar a 72 personas de las partidas rurales de Campillo, Almazara y Campillo ante el riesgo de desbordamiento del canal del postrasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada, según ha informado -esta mañana de sábado- el Consorcio Provincial. Las familias han podido regresar a sus casas a primera hora de este sábado.

Además, la acumulación de agua ha obligado a cortar al tráfico el túnel de la AP-7 por inundación.

Después de desescalar

La tromba de agua se produjo horas después de que la alerta se hubiera desescalado a nivel naranja por parte de la Generalitat.

De hecho, a las 02:45 la Generalitat Valenciana tuvo que declarar y activar la emergencia por nivel 1 de riego de inundación en Pilar de la Horadada, que ha desactivado a primera hora de este sábado. Está previsto que el presidente de la Genaralitat, Carlos Mazón, que ayer estuvo en Orihuela, Almoradí y Torrevieja, se desplace a la zona esta mañana, según han indicado fuentes municipales a INFORMACIÓN.

Hasta las 14:00 del mediodía se habían recogido en la costa 57,2 litros por metro cuadrado, en el casco urbano 45,4 y en Sierra Escalona y el monte, en el interior del término municipal 8. Siguió lloviendo con moderación durante la tarde. Fue las 18:52 horas, cuando la Generalitat desescaló la alerta por lluvias en el litoral sur de Alicante, que pasaba a ser naranja.

En ese momento comenzó a llover con mayor intensidad, según ha indicado el Ayuntamiento de Pilar la Horadada, y las precipitaciones se han focalizado sobre el término municipal de Pilar de la Horadada, registrándose los primeros incidentes.

"Célula que gira sobre sí misma sin apenas moverse"

Sobre las 23:00 horas la Generalitat informa que se "trata de una célula que tenemos encima de Pilar de la Horadada y que gira sobre sí misma sin apenas moverse". En ese momento se pone en marcha el PMA (puesto de mando avanzado) en el edificio de la Policía Local con presencia de bomberos de la Diputación de Alicante, policía local, protección civil, ambulancias, técnicos, concejales de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana y alcalde José María Pérez; que preparan el operativo y siguen instrucciones del mando.

A esa hora ya se habían acumulado 176 litros en Pinar de Campoverde, 112 en la zona de costa y 153 mm en el centro del pueblo y se procedió al corte de algunas calles por acumulación de agua, por el desbordamiento parcial de la rambla urbana.

El canal del Campo de Cartagena

Entonces se recibió un aviso de posible desbordamiento del canal del postrasvase Campo de Cartagena Tajo-Segura por lo que se ordenó la evacuación de la población que reside en las zonas vulnerables al desbordamiento del trasvase que son: Los Campillos, La Almazara y Los Villenas en el término municipal de Pilar de la Horadada. El canal podía desbordarse tanto por las precipitaciones recogidas en Pilar de la Horadada como las que se produjeron en los vecinos municipios murcianos de Los Alcázares, San Pedro y San Javier. El canal a cielo abierto atraviesa en perpendicular la cuenca vertiente de numerosas ramblas procedentes de Sierra Escalona y Altaona.

Un total de 72 personas fueron trasladadas a instalaciones municipales, entre ellas 18 menores de edad y 2 personas con movilidad reducida. Además de 5 mascotas.

A las 02:45 la Generalitat Valenciana declara y activa la emergencia por nivel 1 en Pilar de la Horadada.

Vehículos atrapados

El túnel de la AP-7 se cierra al tráfico en ambos sentidos porque ha entrado agua. No se reciben incidencias por sótanos anegados, pero una decena de vehículos se quedaron bloqueados en las vías por acumulación de barro y agua.

Durante las últimas horas se han llevado a cabo las tareas de retirar el barro y las piedras que el arrastre ha dejado en la CV-925 que va hacia Pinar de Campoverde, avenidas de Lo Monte, Felipe VI, del Toro, de la Torre, de La Venta, de Las Salinas. Todas se encuentran cerradas al tráfico.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que evite los desplazamientos por encontrarse la mayoría de las carreteras con piedra y barro y que no salgan de sus casas hasta que la situación meteorológica no mejore.

AP-7

En el mismo municipio, a última hora de la noche del viernes y la madrugada de este sábado la rambla urbana experimentó una crecida muy importante. Aunque el temporal había afectado al litoral de Pilar de la Horadada con más 70 litros por metro cuadrado, una tormenta volvió a entrar desde el mar y descargar y estabilizarse sobre la zona interior del término, en Sierra Escalona, lo que provocó los problemas de inundaciones en numerosos puntos de la red de viales, diseminados y casco urbano.

Además, cerca de las 22:00 se cortó la AP-7 km 774 a la altura del Pilar de la Horadada en ambos sentidos por inundación de la misma. Se trata de una infraestructura en la que se acaban de invertir cinco millones de euros para mejorar su seguridad, aunque sin adoptar medidas para desalojar las aguas pluviales, que han obligado a suspender el tráfico en numerosas ocasiones en los últimos quince años.

En Pinar de Campoverde, una urbanización situada al noroeste del término municipal los accesos estaban anegados por la lluvia y los conductores tuvieron muchas dificultades para circular.

Quedan en la zona 4 dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat en modo preventivo.

Los picos de las llamadas se dieron entre las 19:45 hasta la 01:00 de este sábado, según los bomberos.