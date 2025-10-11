Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así han afectado las lluvias torrenciales de la dana Alice a Orihuela

El Ayuntamiento da por finalizado el periodo de alerta en el término municipal y anuncia que mantendrá la vigilancia de manera preventiva durante las próximas horas "para garantizar la normalidad" en el municipio

Destrozos provocados por la dana Alice a su paso por la costa de Orihuela

Destrozos provocados por la dana Alice a su paso por la costa de Orihuela / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

El Ayuntamiento de Orihuela da por finalizado el periodo de alerta por lluvias torrenciales en el término municipal tras una noche de seguimiento continuo de cauces y ramblas. Así lo ha confirmado el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, quien ha explicado que “durante toda la noche hemos permanecido atentos, especialmente al río Nacimiento y a las ramblas costeras, ya que alrededor de medianoche se produjo una importante lluvia en el entorno de Sierra Escalona y Pilar de la Horadada. Afortunadamente, la rambla ha desaguado bien y con fluidez”.

Valverde ha detallado que se ha realizado un control constante del río Segura y de El Reguerón o Azarbe Mayor de Hurchillo, ante el importante aporte de agua procedente de la Región de Murcia. “Entre la medianoche y las 2 horas de la madrugada se registraron lluvias muy intensas en Murcia, lo que provocó que el río alcanzara un pico de caudal. Empezó a subir alrededor de las 22 horas, se estabilizó y ya ha iniciado su descenso desde las 9 de la mañana. Estos datos corresponden a la entrada del río a la ciudad de Orihuela”, ha explicado.

En cuanto a El Reguerón, el edil ha indicado que alcanzó una cota significativa en la entrada al municipio, en la Vereda del Reino, donde se midieron caudales en torno a 8,3 metros cúbicos por segundo, cerca del 80% de la capacidad del cauce. Este incremento, ha precisado, se debió a las lluvias registradas en la zona de Alquerías y Torreagüera, así como al importante aporte de la rambla de Tabala, que bajaba muy llena.

El Reguerón elevó al 80% su capacidad con cerca de 8,3 metros cúbicos por segundo

El Reguerón elevó al 80% su capacidad con cerca de 8,3 metros cúbicos por segundo / INFORMACIÓN

Otros incidentes

En lo que respecta a otros incidentes provocados durante la alerta meteorológica, durante la noche se produjo una salida puntual de agua en el barrio de Mariano Cases, a través de una arqueta de riego situada a menor cota que El Reguerón. La incidencia, según ha puntualizado el Ayuntamiento de Orihuela, fue inmediatamente señalizada por la Policía Local, y en estos momentos "los niveles tanto del río como del canal están remitiendo progresivamente", especifican.

En la zona costera, la Policía Local, las brigadas municipales y la empresa municipal de mantenimiento de viales, con apoyo de una empresa externa, trabajan en la retirada de vallas en las calles donde ya no existen embalsamientos, así como en la limpieza de arrastres de lodo y materiales sólidos en la vía pública. Asimismo, Valverde ha recordado que, “a pesar de que la alerta roja ya ha finalizado, se mantendrá la vigilancia de manera preventiva durante las próximas horas para garantizar la normalidad en todo el municipio”.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, se puso en contacto con el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, para ofrecer medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Orihuela tras las intensas lluvias registradas en el municipio vecino entre las 23 y la medianoche. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición de Pilar de la Horadada para ayudar en lo que fuera necesario. Seguimos en contacto permanente y preparados para colaborar si así se requiere”, ha señalado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
  2. Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
  3. La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
  4. La dana Alice arrecia en la Vega Baja con tormentas, cuatro carreteras secundarias cortadas y hasta 80 litros
  5. Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
  6. Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
  7. El catedrático que descubrió el valenciano del sur del sur
  8. Tres carreteras cortadas y cuatro afectadas por las lluvias en Alicante

Así han afectado las lluvias torrenciales de la dana Alice a Orihuela

Así han afectado las lluvias torrenciales de la dana Alice a Orihuela

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del trasvase en Pilar de la Horadada

Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del trasvase en Pilar de la Horadada

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

Estas son las carreteras cortadas y afectadas por las lluvias en Alicante

Estas son las carreteras cortadas y afectadas por las lluvias en Alicante

Mazón y Dolón supervisan la respuesta a las lluvias de los tanques de tormentas en Torrevieja

Mazón y Dolón supervisan la respuesta a las lluvias de los tanques de tormentas en Torrevieja

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante
Tracking Pixel Contents