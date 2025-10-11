Así han afectado las lluvias torrenciales de la dana Alice a Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela da por finalizado el periodo de alerta por lluvias torrenciales en el término municipal tras una noche de seguimiento continuo de cauces y ramblas. Así lo ha confirmado el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, quien ha explicado que “durante toda la noche hemos permanecido atentos, especialmente al río Nacimiento y a las ramblas costeras, ya que alrededor de medianoche se produjo una importante lluvia en el entorno de Sierra Escalona y Pilar de la Horadada. Afortunadamente, la rambla ha desaguado bien y con fluidez”.

Valverde ha detallado que se ha realizado un control constante del río Segura y de El Reguerón o Azarbe Mayor de Hurchillo, ante el importante aporte de agua procedente de la Región de Murcia. “Entre la medianoche y las 2 horas de la madrugada se registraron lluvias muy intensas en Murcia, lo que provocó que el río alcanzara un pico de caudal. Empezó a subir alrededor de las 22 horas, se estabilizó y ya ha iniciado su descenso desde las 9 de la mañana. Estos datos corresponden a la entrada del río a la ciudad de Orihuela”, ha explicado.

En cuanto a El Reguerón, el edil ha indicado que alcanzó una cota significativa en la entrada al municipio, en la Vereda del Reino, donde se midieron caudales en torno a 8,3 metros cúbicos por segundo, cerca del 80% de la capacidad del cauce. Este incremento, ha precisado, se debió a las lluvias registradas en la zona de Alquerías y Torreagüera, así como al importante aporte de la rambla de Tabala, que bajaba muy llena.

El Reguerón elevó al 80% su capacidad con cerca de 8,3 metros cúbicos por segundo / INFORMACIÓN

Otros incidentes

En lo que respecta a otros incidentes provocados durante la alerta meteorológica, durante la noche se produjo una salida puntual de agua en el barrio de Mariano Cases, a través de una arqueta de riego situada a menor cota que El Reguerón. La incidencia, según ha puntualizado el Ayuntamiento de Orihuela, fue inmediatamente señalizada por la Policía Local, y en estos momentos "los niveles tanto del río como del canal están remitiendo progresivamente", especifican.

En la zona costera, la Policía Local, las brigadas municipales y la empresa municipal de mantenimiento de viales, con apoyo de una empresa externa, trabajan en la retirada de vallas en las calles donde ya no existen embalsamientos, así como en la limpieza de arrastres de lodo y materiales sólidos en la vía pública. Asimismo, Valverde ha recordado que, “a pesar de que la alerta roja ya ha finalizado, se mantendrá la vigilancia de manera preventiva durante las próximas horas para garantizar la normalidad en todo el municipio”.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, se puso en contacto con el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, para ofrecer medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Orihuela tras las intensas lluvias registradas en el municipio vecino entre las 23 y la medianoche. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición de Pilar de la Horadada para ayudar en lo que fuera necesario. Seguimos en contacto permanente y preparados para colaborar si así se requiere”, ha señalado.