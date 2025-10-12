El bando moro ya tiene embajador para las fiestas de la Reconquista de Orihuela 

El auditorio de la Lonja de Orihuela ha acogido el nombramiento de embajador moro para las fiestas de la Reconquista. El cargo ha recaído en Francisco Sánchez Mateos, de la comparsa Moros Abdelazíes.

En un acto cargado de emoción, ilusión y sentimiento en el que el ya nombrado embajador para las fiestas del próximo año ha estado acompañado de su familia, amigos y su comparsa.

Este 2026 es un año muy importante para los Abdelazíes porque, además de ostentar la embajada por el bando de la media luna, cumplen 50 años.

Francisco Sánchez Mateos, que asume el cargo con ilusión y responsabilidad, es el quinto embajador abdelazí.

Francisco Sánchez Mateos, de la comparsa Moros Abdelazíes / Información

Nacido en Cartagena en el año 1962, se trasladó desde bien pequeño junto a su familia a Orihuela, donde forjó su espíritu empresarial y profesional.

Desde sus inicios como empresario ha estado muy implicado con su ciudad y provincia en proyectos de gran envergadura.

Amante de Orihuela y sus tradiciones, forma parte de diferentes cofradías como Los Azotes y El Perdón, así como de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, además de colaborador en las restauraciones de cofradías.

Sánchez Mateos lleva involucrado en las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos más de 30 años. Junto a su familia y amigos, forma parte activa de la comparsa Moros Abdelazíes formando además parte de su junta directiva.

En el año 2003 fue Sidi y en 2009 su comparsa le otorgó el cargo de Socio de Honor. Además, en 2006 la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina de Orihuela lo nombró Festero de Honor. Desfila cada año en su comparsa en la fila Sentimiento.

Entre sus distinciones también destaca la de Caballero de San Antón 2006 de la Honorífica Orden de San Antón.