FIESTAS
Celebración multitudinaria de la Virgen del Pilar en la Vega Baja
Miles de personas acompañan las romerías de Benejúzar y Callosa y a la patrona de Pilar de la Horadada y Los Montesinos en una jornada en la que la climatología respeta los actos tras cuatro días de suspensiones
Miles de personas acompañaron en Benejúzar este domingo doblemente festivo a la imagen de la Pilarica desde la plaza de España hasta su santuario. Tras una semana en la que se habían tenido que suspender muchos actos de las fiestas el buen tiempo, aunque todavía con viento de levante, ha acompañado buena parte de la jornada de los romeros.
Palomas, aleluyas y jotas
Las loas a la virgen anticiparon a primera hora, como todos los años, la espectacular y fervorosa salida de la imagen entre aleluyas y palomas desde la iglesia de la Virgen del Rosario.
Desde allí la romería enfiló entre jotas y con una plaza de España repleta de público, el camino hasta su santuario. La de este año ha sido una de las romerías más multitudinarias aunque con una presencia sensiblemente menor de carrozas.
Recuperados
Ya sin la amenaza de lluvia torrencial los pilareños pudieron celebrar el día de su patrona. Estaba previsto que la procesión en honor a la Virgen del Pilar de Pilar de la Horadada recorriera las calles del centro del casco urbano, una vez recuperada la normalidad tras la tormenta del viernes al sábado, que provocó algunos daños materiales en viales y avenidas.
También se acercaron a su ermita dedicada a Nuestra Señora del Pilar para acompañar a la imagen de la virgen y pasar el día festivo cientos de callosinos y vecinos de la comarca en la romería dedicada a la "Pilarica" en Callosa de Segura.
