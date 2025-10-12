El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia

El Ayuntamiento de Guardamar ha decidido clausurar el popular mercadillo El Fogón situado en paralelo a la N-332 frente al polígono industrial Santa Ana, según confirmó el alcalde José Luis Sáez. El municipio comenzó "hace ya muchos años", según el regidor, a reclamar a los responsables de la actividad que legalizaran la situación del recinto que abría todos los domingos "y no ha habido forma de conseguirlo".

La propiedad respondió con una documentación insuficiente con la que no se podía completar el expediente de licencia. Y finalmente, hace dos meses, tras agotar todos los plazos de alegaciones, el Ayuntamiento decretó el cierre que la empresa cumplió inicialmente para después volver a abrir sus puertas con la aportación de nueva documentación.

Los técnicos municipales ya resolvieron que esos informes no podían asumirse porque el expediente administrativo ya estaba concluido y procedió, con la Policía Local, al precinto que ha hecho efectivo en las últimas dos semanas. El sábado buena parte de los precintos habían desaparecido y en el recinto varias restaurantes con terrazas se preparaban para trabajar este domingo. El recinto cuenta con unos 20.000 metros cuadrados vallados con capacidad para decenas de puestos

Vía judicial

La empresa puede acudir a la vía judicial y solicitar medidas cautelares, aclaró el propio alcalde, frente al cierre decretado por el municipio para contar con alguna opción de que se reabra un nuevo expediente y pedir que rijan medidas cautelares mientras se resuelve.

Sáez señaló a INFORMACIÓN que no tiene constancia, de momento, de que la empresa haya solicitado medidas cautelares que paralicen ese decreto de clausura y el posterior precinto de las instalaciones. La empresa, por su parte, no ha respondido a la petición de este diario de pronunciarse.

El mercadillo El Fogón ha sido uno de los más populares de la comarca de la Vega Baja durante muchos años. Fue uno de los primeros que escogió los domingos para abrir en una fórmula dominical que se mantiene en otros mercados como El Zoco en Algorfa o el mercadillo del Campo de Guardamar.

En el recinto, en el que también han funcionado varios bares y terrazas, se ofrecía todo tipo de mercancías a precios muy económicos.

A la derecha, el recinto del mercadillo, precintado por la Policía Local de Guardamar del Segura / D. Pamies

Su oferta, de lo más diversa, y que abarcaba desde las antigüedades, a la ropa de segunda mano, la herramientas y productos de lo más varipinto, no ha estado exenta de polémica porque en algunas ocasiones se han ofrecido mercancía de "confusa procedencia", según pudo confimar este medio de fuentes cercanas a la Guardia Civil.

Su éxito provocó durante muchos años problemas de tráfico en torno a la propia carretera N-332, ocupada en sus márgenes por vehículos y el paso constante peatones, con la intervención de la Guardia Civil de Tráfico. Incidencias que se rebajaron al construirse el acceso con rotonda desde la carretera para dar servicio al futuro sector -para la futura zona residencial y comercial, no para el mercadillo-.

Sobre los motivos del cierre Sáez señaló que el la clasificación actual del suelo como urbanizable -es decir, pendinte de que se desarrolle un plan urbanístico- "con una serie de condicionantes que no permite ese tipo de actividad de mercadillo", señaló, aunque matizó que el responsable del mercadillo es también titular del terreno "y les propusimos que exploraran la vía de contar con una licencia temporal", indicó el alcalde, que es posible con el acuerdo del agente urbanizador.

El sector que afecta a esta zona es el Z0-Oliverón, que contempla más de 2.365 viviendas y medio millón de metros cuadrados, con zonas comerciales junto a la carretera y el residencial rodeando la actual pinada y zona militar restringida del Moncayo.

Legalizaciones

El alcalde José Luis Sáez señaló que la actuación municipal se enmarca en el esfuerzo realizado desde hace diez años, cuando llegó al Ayuntamiento, para regularizar actividades económicas que carecen de autorizaciones municipales y licencia. Recordó el cierre del mercadillo del Moncayo hace un año "porque no hubo manera de legalizarlo, ni a través de un plan especial ni de ningún DIC".

También ocurre con el expediente abierto al mercadillo del Campo de Guardamar que se mantiene abierto por las medidas cautelares dictadas por un juzgado a la espera de si el plan especial presentado por la propiedad es aceptado -aunque se asienta sobre una zona que afecta al parque natural- o la actividad, con más de 500 puestos, se cierra definitivamente. También, entre otras, la legalización de una importante fábrica de piensos que ha regularizado su actividad, asumiendo, entre otras obligaciones, la construcción de una rotonda en la carretera que une el Campo de Guardamar con la CV-905. "El Ayuntamiento ha movido ficha con aquellas empresas o actividades no regularizadas".