El exjefe de la Policía Local de Orihuela se "pierde": el Ayuntamiento debe recurrir al BOE para entregarle una notificación

Hasta cinco veces ha intentado el Ayuntamiento de Orihuela hacerle llegar una notificación al excomisario de la Policía Local, José María Pomares, sin que haya habido forma, por lo que la Administración local ha recurrido a publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lo que el Consistorio ha tratado de hacerle llegar al exmando policial es un decreto de la concejala de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, y otro decreto de Alcaldía, ambos sobre un expediente con el que se inicia un procedimiento de declaración de lesividad de actos administrativos. Esto es, el paso previo para que la Administración pública pueda impugnar un acto propio y favorable a los interesados, en este caso, a Pomares, con el fin de anularlo porque lesiona el interés público.

Una declaración de lesividad suele llevarse a cabo por cuestiones laborales en el desempeño en el puesto de trabajo como horas extras que no se habrían realizado coincidiendo con viajes y fichajes sin ir a trabajar, entre otros asuntos.

El documento constata que el Consistorio ha tratado de hacerle llegar la notificación, pero no ha sido posible por causas no imputables a la Administración. En concreto, se le enviaron notificaciones electrónicas el 1 de septiembre, que fueron rechazadas el día 12. Seis días más tarde, el 18 a las 13.50 horas, es la propia Policía Local la que intenta entregar la notificación en su domicilio, pero no recibe respuesta. También al día siguiente, a las 13.10 horas, los agentes se personan en la casa de Pomares con el mismo cometido. En esta ocasión, un familiar directo descarta recibir la notificación.

Ya el día 23, a las 16.30 y las 20 horas, se vuelven a realizar dos nuevos intentos sin que tampoco haya respuesta, así que finalmente se publica el anuncio para hacerle saber que tanto la notificación como el expediente se encuentran a su disposición durante 15 días hábiles en el Ayuntamiento y en la sede electrónica.

Pomares, por su parte, niega que hayan ido a su casa e indica que sus notificaciones son vía electrónica y no postal.

Este tipo de expedientes permite a la Administración demandar la anulación del acto ante los tribunales contencioso-administrativos y no se puede recurrir, solo se notifica a fines informativos para los interesados.

Se trata de una declaración formal de la Administración pública donde se establece que un acto administrativo previamente emitido, que otorgó derechos al interesado, es perjudicial para el interés general, y sirve como requisito previo para que la propia Administración pueda impugnar dicho acto en la vía contencioso-administrativa y solicitar su anulación ante los tribunales.

El procedimiento de declaración de lesividad comienza de oficio por la propia Administración y se concede un periodo de audiencia a los interesados para que expongan sus alegaciones. Caduca si no se resuelve en el plazo de seis meses. Una vez declarada la lesividad, la Administración puede interponer un recurso (o demanda) de lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Más de 200 escritos al Ayuntamiento

Se da la paradoja de que mientras ha sido imposible entregarle la notificación, Pomares sí ha podido presentar desde marzo 227 escritos ante el Ayuntamiento, en una guerra abierta desde que se decretó su jubilación forzosa pese a que había pedido en febrero continuar en activo hasta que cumpliera los 67 años en 2027.

El exjefe de la Policía Local interpuso el pasado día 3 una demanda contra el Ayuntamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche. El escrito, en el que ejerce como su propio abogado -es licenciado en Derecho-, pide al juzgado que se anule y deje sin efecto la resolución obligando al Consistorio restituirle inmediatamente en su puesto de comisario hasta que cumpla los 67 años, así como que se le indemnice con la cantidad que ha dejado de percibir en el Ayuntamiento de Orihuela desde el 19 de septiembre y con los incrementos que procedan, incluyendo la aplicación de la carrera profesional. E igualmente, al no poder estar en activo, que se le indemnice por las "bolsas red" -una especie de horas extras para eventos que se realiza de forma obligatoria- que no ha percibido en ese tiempo, que podría ascender a una media de 25 servicios al año, a razón de 225 euros cada una (un total de 5.725 euros).

Se trata del último movimiento que ha dado Pomares tras una cascada de recursos. También llegó a pedir la suspensión cautelar del decreto, tal y como ha hecho también el exjefe de Policía de Torrevieja, aunque le denegaron la paralización.

Pomares (a la derecha), aún con uniforme, el Día del Pájaro / Áxel Álvarez

El excomisario también llegó a denunciar a la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, y al alcalde, Pepe Vegara, por un supuesto acoso laboral que la comisión resolvió como un conflicto laboral.

Entretanto, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario por falta grave, que ahora se ha cerrado a raíz de su jubilación el 18 de septiembre. Días antes, cuando se celebró la patrona de la Virgen de Monserrate, Pomares dejó plantado al Consistorio en la tradicional entrega de reconocimientos a la Policía Local. Un acto en el que iba a recibir el Diploma de Jubilación, como es habitual en estos casos, al que rehusó ir para evitar "problemas", aunque en realidad también le suponía un mal trago, ya que al estar expedientado no puede representar al cuerpo ni llevar el uniforme. En su discurso, el alcalde destacó que debe regir la honestidad, la ejemplaridad y el respeto a los superiores sin abusar de mandos, en un claro mensaje que se entendió que iba dirigido a Pomares.

Hace unos días se hizo oficial el nombramiento de Rubén Selma como nuevo jefe de la Policía oriolana.