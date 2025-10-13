Se presenta María José Maciá con la potestad de ser la tercera generación de una estirpe de comerciantes de Torrevieja: "Soy hija de Fina la de Diego, el de la Mama, esa es la raíz de mi pasado comercial". Y ya solo con nombrarlos transmite el orgullo y la importancia que para ella tienen la tradición y la familia. Es el último día de la tienda de "Especialidades Maciá" en el local que ha ocupado siempre en la misma esquina del Mercado de Abastos de La Plasa. El edificio se ha cerrado al público este lunes para abordar una profunda reforma, y para Maciá, que en ese lugar tiene toda su vida, no deja de ser un desgarro personal que afronta con tristeza y con la suficiente entereza para continuar con su establecimiento, no muy lejos, en otro lugar.

Heredera de los antiguos ultramarinos de la ciudad, Especialidades Maciá es una tienda con solera, llena de historia, como esas tiendas de antes donde la palabra era garantía de honestidad y el saludo de sincera cercanía. Un local que rezuma la Torrevieja de siempre, por los cuatro costados. Desde el mostrador a las estanterías, desde la imagen de la Purísima Concepción que tutela el pequeño establecimiento, a las salinas. Recuerdos familiares y antiguas fotografías que retrotraen al tiempo en que los tenderos eran personas conocidas y de tanta confianza que, si no podías pagar, lo hacías más adelante. "Una tienda nueva, pero con el sabor antiguo", aclara, que combina el mejor producto tradicional con el gourmet, y ejerce como una auténtica oficina de turismo de tan auténtica y torrevejense.

Lo explica María José mientras despacha delicados polvorones. Es octubre todavía, pero vuelven a arrasar en esta tienda donde, en poco más de una hora, se alternan clientes "de aquí" de toda la vida, los que conocen el establecimiento como fieles turistas residenciales y extranjeros, "chanes" que han consultado las referencias de dónde está lo mejor para visitar en la ciudad.

Grumos de sal

La sal, a la que los propios torrevejenses siempre han dado un valor relativo en sus cocinas, porque nunca faltaba a kilos -ahora ya es distinto-, es la gran protagonista del establecimiento. Mérito de Maciá es haber sabido ofrecerla con el valor añadido que el producto más conocido de Torrevieja se merece. Cuenta a los clientes con naturalidad y maestría todo lo que sabe sobre su producción, historia y comercialización. En las características lejas verdes que dan personalidad a la tienda alternan saleros, grumos, paquetes y la exclusiva flor de sal, con imágenes de raches en la laguna o las de su marido, Manuel, veterano salinero, gran conocedor de la historia de la ciudad y de su industria e imprescindible también con su sonrisa en la tienda.

De lo más local a lo comarcal y provincial, Maciá ofrece los salazones más escogidos de San Pedro, vinos de La Mata -otro de los productos propios destacados de esta tienda gourmet que los torrevejenses no comercializaban porque lo consumían a granel-, aceites de la Vega Baja, turrones de Xixona, embutidos y companaje, anís paloma del Medio Vinalopó y licores espirituosos valencianos. Género de kilómetro cero, que se dice ahora, que siempre fue para el caso de los salazones o el vino de La Mata, el de productos de consumo muy populares que han entrado ahora en la categoría gourmet.

Pionero

Fue su padre, Diego Maciá Griñán, recuerda María José, quien recién casado, en 1948, tuvo la idea de poner en marcha una tienda de ultramarinos y mantequerías que sacó adelante junto a Fina Fernández, su madre. Emprendió así un negocio que diera el relevo en la familia, mientras la abuela, Dolores Griñán, conocida por todos como "la Mama", seguía dedicada a su puesto de frutas y verduras, "muy hermoso, muy especial", dice. Fue con la construcción del antiguo mercado de abastos en los años 40. Diego anticipó lo que llegaba, y fue la primera tienda de Torrevieja que buscó nuevas referencias y especialidades, abiertas también después al incipiente turismo de los años 50 y 60. "Cuando llegaron los primeros ingleses y suecos mi padre ya tenía todos los productos que ellos gastaban", comenta. "No se sabía aquí lo que era una lata de caviar, pero en eso fue pionero y se hizo una buena fama con ese tipo de novedades en un pueblo que era todavía de pescadores y salineros".

"Compartida con mi madre, esta tienda es más de mi identidad, es donde más años he trabajado yo y donde he depositado mi imagen". Y de lo especial de la tienda da cuenta una gran valla publicitaria que promociona el comercio local a la entrada de la ciudad. En ella posa María José tras el mostrador con la misma amabilidad con la que te recibe cuando entras en su establecimiento donde, por cierto, las puertas siempre están -literalmente- abiertas. "Esa es la herencia que me han dejado mis padres -asegura-, el tener cosas únicas y buenas y una clientela maravillosa".

Inmersos en pleno cambio de local, para María José y Manuel son días de mucho trajín, aunque la distancia entre el que dejan y el que abren (de forma provisional), son apenas unos metros. "Me he hartado a llorar, he sido feliz aquí", la tienda que ha sido, como ella misma dice, "cien por cien" su vida, a la expectativa del resultado de la profunda remodelación del edificio de La Plasa en la que el Ayuntamiento va a invertir ocho millones de euros.

Reabre, eso sí, muy pronto, en la misma calle Azorín, frente a la cafetería Mediterráneo y a dos pasos del paseo Vista Alegre. Seguirá adelante, pero sea cual sea el resultado de la apuesta municipal por un nuevo mercado gastronómico 30 años después de derribar aquel tradicional "mercao blanquico y mediterráneo" -como lo recuerda María José-, Especialidades Maciá promete seguir ofreciendo lo mejor.