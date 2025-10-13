Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un manto bordado en oro para la Virgen del Pilar de la academia de la Guardia Civil de Baeza con sello oriolano

La Hermandad de El Prendimiento de Orihuela dona una nueva pieza para el ajuar de la patrona de la Benemérita con motivo de la festividad de la Hispanidad

Acto de entrega del manto bordado en oro

Acto de entrega del manto bordado en oro / Información

Loreto Mármol

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el paso de El Prendimiento de Orihuela ha hecho entrega de un manto bordado en oro a la imagen que se venera en la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza, con motivo de la festividad del Día de la Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

El manto, confeccionado en oro, luce en su parte central el emblema de la academia, flanqueado por el de la hermandad y las siglas de la Guardia Civil.

Detalle del manto, que luce en su parte central el emblema de la academia, flanqueado por el de la hermandad y las siglas de la Guardia Civil

Detalle del manto, que luce en su parte central el emblema de la academia, flanqueado por el de la hermandad y las siglas de la Guardia Civil / Información

El acto se ha celebrado durante la eucaristía del 12 de octubre, en la que han participado mandos y profesores de la academia, así como representantes de la Hermandad del Prendimiento, en un gesto que simboliza el hermanamiento y la unión espiritual entre ambas instituciones desde hace varios años.

El coronel director de la academia, Eugenio Ruiz Trillo, ha recibido el manto de manos del Guardia Civil Honorario y hermano de honor de la hermandad, Julio Vicente Líban, acompañado por el presidente del Prendimiento, José Rocamora Gisbert, y el vicepresidente, Andrés J. Aranda.

Acto de entrega del manto bordado en oro

Acto de entrega del manto bordado en oro / Información

Con esta donación, la Hermandad del Prendimiento renueva su afecto hacia la Guardia Civil y hacia quienes, desde la Academia de Baeza, se preparan para servir a España bajo el lema "El honor es mi divisa".

La tradicional procesión desfila Lunes Santo. Esta pasada Semana Santa el tercio de "El Prendimiento" lo hizo rodeado de un mar carmín y gris perla, con la participación de cabos y guardias civiles de la Academia de Baeza.

Aunque sus antecedentes se remontan al siglo XVII cuando los panaderos y horneros de la ciudad se incorporan a la procesión del Viernes Santo con la Oración en el Huerto, la hermandad se fundó en 1943 cuando un numeroso grupo de hombres que vivía en la calle y plaza de San Agustín se congregó en la histórica Iglesia de San Sebastián con la idea de reponer las imágenes que se destruyeron en la guerra civil, como el paso de El Prendimiento que Francisco Salzillo esculpió en 1736, compuesto por la imagen de Jesús Nazareno, dialogando con Judas, y San Pedro, para la Cofradía de Jesús de Murcia que posteriormente vendió a Orihuela.

