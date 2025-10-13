La cruzada de Mazón contra Aemet y los datos de las lluvias en Pilar de la Horadada

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a cargar este lunes contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por elevar de naranja a rojo sin un margen de tiempo previo el aviso en el sur de la provincia de Valencia. Una medida de la que desde Aemet "no han avisado por previsión, sino por observación" este lunes, ha lamentado.

Y se trata de una crítica que se une a la del pasado sábado, cuando arremetió contra la entidad por haber retirado en viernes a las 18:00 horas la alerta roja, sustituyéndola por la naranja, cuando faltaba por llegar lo peor de la dana Alice, acumulándose un total de 153 litros ese día en Pilar de la Horadada: "Sorprendentemente en el momento más duro de lluvia fue cuando la propia Aemet había eliminado la alerta roja", manifestó.

Este lunes ha señalado que la activación del aviso rojo en el sur de Valencia era “no de anticipación por parte de la Aemet: no es para avisar de un nivel rojo dentro de unas horas, sino que es de ahora para ahora”.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto este lunes en Alicante. / Héctor Fuentes

Así, es un nuevo capítulo en el enfrentamiento del presidente con Aemet desde la trágica dana de Valencia del 29O, donde la Generalitat obvió la gravedad de la situación pese a establecerse el aviso rojo desde primera hora de la mañana.

Unas críticas en la que Mazón no ha estado solo, ya que el alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, manifestó el sábado en unas declaraciones a EFE su "sorpresa" por las alertas emitidas por Aemet, que según ha asegurado la agencia las había rebajado de naranja a amarillo justo cuando la tormenta ha descargado con más fuerza. Unas palabras que ha matizado este lunes, cargando con el PP.

Radiografía de las precipitaciones de Pilar de la Horadada

Lo cierto es que la radiografía de las precipitaciones registradas en el observatorio de la red de Avamet del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada -153 litros durante toda la jornada- confirman que no se alcanzaron los valores necesarios para el aviso rojo, y que estaba justificada la rebaja de la alerta. Una medida que en cualquier caso pudo dar a entender a la ciudadanía que el peligro había pasado, pese a que un aviso naranja advierte de un riesgo importante.

En Pilar de la Horadada cayeron 72 litros en dos horas y 135 litros en 12 horas, muy por debajo de los umbrales del aviso rojo, que marca 90 litros en una hora y 180 litros en 12 horas

El aviso rojo sitúa un umbral de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 90 en una hora. Es decir, que se pueden alcanzar esas cantidades o superarse. Y lo cierto es que en 24 horas hubo 153 litros, de los que 135 litros se registraron en 12 horas, entre las 11:40 y las 23:55. Hay que destacar que hasta las 20:25 horas habían caído 77,4 litros, y que en poco más de dos horas, hasta las 22:40, se contabilizaron 72 litros. Es decir, también se queda lejos del umbral de 90 litros en una hora que establece el aviso rojo.

Es decir, que las cantidades registradas se ajustan a un aviso naranja, que establece un riesgo de precipitaciones de al menos 40 litros por metro cuadrados en una hora o más -hasta el siguiente umbral, el rojo de 90 litros- y de 100 litros o más -hasta 180 del rojo- en el caso del acumulado en 12 horas.

La gravedad de un aviso naranja

Así lo señalan las cifras y lo han corroborado fuentes de Aemet, que han insistido en que el pasado viernes: "Ni por una hora, que el umbral es 90, ni por 12 horas, que es 180, se llegó al umbral de rojo. A las 18:00 horas se rebajó el umbral de rojo a naranja en el sur de Alicante. El umbral naranja es riesgo importante y todas las precipitaciones del viernes en la zona de Pilar de la Horadada, que fue donde más llovió, estuvo en el umbral naranja, sin llegar a superar el rojo".

Desde Aemet han reconocido que "cuando más llovió fue por la noche, cuando el aviso se había rebajado a naranja, pero la lluvia de ese periodo estuvo dentro de los umbrales de naranja". Unas precipitaciones que obligaron a desalojos y causaron inundaciones, aunque sin dejar daños personales.

Hay que recordar que el aviso rojo se activó a las 10:00 horas del viernes, informando de este hecho Aemet casi 24 horas antes, y llevando a la Generalitat a enviar un mensaje Es-Alert 19 horas antes de su activación. Algo que contrasta con lo que pasó con la dana de Valencia, donde se envió el mensaje a las 20:11 horas, cuando el aviso rojo llevaba activo desde primera hora y ya había muchos muertos.

Cullera

En cuanto a Cullera, su alcalde explicó que lo "complejo de la situación" es que el episodio intenso de lluvias se ha producido "justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho", ha dicho empleando casi los mismos términos que Mazón, con quien curiosamente ha tenido diversos enganchones desde el 29 de octubre.

"No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta", ha indicado, para añadir que "afortunadamente ha sido durante un periodo de media hora".

En su cuestionamiento a la Aemet, Mayor, como también le sucedió a Mazón, olvida algunos matices muy relevantes, como la fugacidad del episodio y su localización muy específica. Eso sí, en algunos puntos sí que se alcanzaron umbrales de aviso naranja pese a estar en vigor el amarillo.

Además, este lunes mayor ha matizado sus palabras, ya que la agencia estatal "no establece alertas por capricho". En una publicación en redes sociales, Mayor ha acusado al PPCV de estar "desesperado defendiendo a su presidente que no estaba cuando más falta hacía a los valencianos", y sobre la Aemet ha dicho que "hacerle caso a la ciencia es el único camino para evitar desgracias".