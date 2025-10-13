El mercadillo junto a la N-332 de Guardamar reabre sus puertas pese a la orden de clausura y precinto municipal

El mercadillo del Fogón de Guardamar reabrió sus puertas este domingo tras romper los precintos de clausura que había dispuesto la Policía Local. El alcalde José Luis Sáez (PSOE) señaló que remitirá un informe con la supuesta decisión de los promotores de la actividad de reabrir saltándose la orden de clausura, primero, y los precintos, después. Sáez aclaró que es la forma en la que va a actuar el Ayuntamiento.

En un principio, no está previsto que la Policía Local se presente el próximo domingo para evitar la apertura. "En ningún caso queremos generar ninguna situación de conflicto o violenta", anticipó. Los responsables de la empresa no han respondido a la petición de este diario de pronunciarse sobre este expediente. Lo que sí han hecho los agentes de la Policía Local este lunes es volver a colocar los precintos.

Como recogió INFORMACIÓN el Ayuntamiento de Guardamar ha decidido clausurar el popular mercadillo El Fogón, situado en paralelo a la N-332 frente al polígono industrial Santa Ana, según confirmó el alcalde José Luis Sáez.

Muchos años

El municipio comenzó "hace ya muchos años", explica Sáez, a reclamar a los responsables de la actividad que legalizaran la situación del recinto que abría todos los domingos "y no ha habido forma de conseguirlo".

La propiedad respondió con una documentación insuficiente con la que no se podía completar el expediente de licencia. Y finalmente, hace dos meses, tras agotar todos los plazos de alegaciones, el Ayuntamiento decretó el cierre que la empresa cumplió inicialmente para después volver a abrir sus puertas con la aportación de nueva documentación.

Los técnicos municipales resolvieron que tales informes no podían asumirse porque el expediente administrativo ya estaba concluido, tras lo cual procedió al precinto con la Policía Local, que ha hecho efectivo en las últimas dos semanas. Este sábado, sin embargo, buena parte de los precintos habían desaparecido y en la explanada donde se ubica varios restaurantes con terrazas se preparaban para trabajar este domingo. El recinto cuenta con unos 20.000 metros cuadrados vallados con capacidad para decenas de puestos. Y como anticipaba esa actividad previa los promotores del mercadillo decidieron abrir las puertas pese a la orden municipal.

Vía judicial

La empresa puede acudir ahora a la vía judicial y solicitar medidas cautelares, aclaró el propio alcalde, frente al cierre decretado por el municipio para contar con alguna opción de que se reabra un nuevo expediente. Si bien el alcalde de Guardamar señaló a INFORMACIÓN que no tiene constancia, de momento, de que la empresa haya solicitado medidas cautelares que paralicen ese decreto de clausura y el posterior precinto de las instalaciones. La empresa, por su parte, no ha respondido a la petición de este diario de pronunciarse.

"No vamos a generar ningún tipo de conflicto ni situar policía en los accesos para evitar la apertura. Ya decidirá el juzgado", ha señalado el alcalde José Luis Sáez

El mercadillo El Fogón ha sido uno de los más populares de la comarca de la Vega Baja durante años. Fue uno de los primeros que escogió la fórmula dominical para abrir al público, día de la semana que se mantiene en otros mercados también muy populares como El Zoco en Algorfa o el mercadillo del Campo de Guardamar.

En el recinto, en el que también han desarrollado su actividad varios bares y terrazas de comida, se ofrecía todo tipo de mercancías a precios muy económicos.

Su oferta, de lo más diversa, abarcaba desde las antigüedades a la ropa de segunda mano, las herramientas y productos de lo más variopinto, aunque en algunos casos no ha estado exenta de polémica al ponerse a la venta mercancía de "confusa procedencia", según pudo confirmar este medio de fuentes cercanas a la Guardia Civil.

Éxito

El éxito de esta actividad, mantenido especialmente entre la numerosa población residencial de extranjeros de las urbanizaciones del entorno, ha provocado durante años puntuales problemas de tráfico cada domingo en la propia carretera N-332, ocupada en sus márgenes por vehículos aparcados de los clientes y por el paso constante de peatones, lo que obligaba a la intervención de la Guardia Civil de Tráfico. El número de incidencias se rebajó al construirse el acceso con rotonda desde la carretera para dar servicio al futuro sector que albergará a corto plazo una zona residencial y comercial, de lo que se ha estado beneficiando el mercadillo.

Sobre los motivos de la orden de cierre Sáez señaló que la clasificación actual del suelo como urbanizable -pendiente del desarrollo de un plan urbanístico-, "con una serie de condicionantes que no permite ese tipo de actividad de mercadillo". Matizó, no obstante, que el responsable del mercadillo es también titular del terreno "y les propusimos que exploraran la vía de contar con una licencia temporal", indicó el alcalde, una salida posible si se cuenta con el acuerdo del agente urbanizador.

El sector que afecta a esta zona es el Z0-Oliverón, que contempla más de 2.365 viviendas y medio millón de metros cuadrados, donde se proyecta la construcción de zonas comerciales junto a la carretera y el residencial rodeando a la actual pinada y zona militar restringida del Moncayo.

Legalizaciones

El alcalde José Luis Sáez señaló que la actuación municipal se enmarca en el esfuerzo realizado desde hace diez años, cuando llegó al Ayuntamiento, para regularizar actividades económicas que carecen de autorizaciones municipales y licencia. Recordó el cierre del mercadillo del Moncayo hace un año "porque no hubo manera de legalizarlo, ni a través de un plan especial ni de ningún DIC".

También ocurre con el expediente abierto al mercadillo del Campo de Guardamar que se mantiene abierto por las medidas cautelares dictadas por un juzgado a la espera de sí el plan especial presentado por la propiedad es aceptado -aunque se asienta sobre una zona que afecta al Parque Natural-, o la actividad, con más de 500 puestos, se cierra definitivamente. Otro ejemplo es la legalización de una importante fábrica de piensos que ha regularizado su actividad asumiendo, entre otras obligaciones, la construcción de una rotonda en la carretera que une el Campo de Guardamar con la CV-905. "El Ayuntamiento ha movido ficha con aquellas empresas o actividades no regularizadas", concluyó el alcalde.