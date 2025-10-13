El Palmeral de Orihuela sigue anegado cuatro días después de la dana Alice

El Palmeral de Orihuela, que es Bien de Interés Cultural, sigue anegado tras las lluvias de la dana Alice. Cuatro días después sigue sin desaguar, a pesar de que hace justo un año se acometieron unas obras de 250.000 euros para mejorar precisamente el drenaje y que el agua no se acumule durante días, provocando daños en la vegetación, anegamientos que afectan a la pista de atletismo, malos olores, proliferación de mosquitos y riesgo de ataques de hongos a las palmeras.

Después de la tromba de agua, "el resultado es desastroso: tenemos agua estancada para semanas", han destacado desde la asociación Amigos del Castillo.

En palabras de su presidente, Juan Ignacio Caballero, "entre el mal drenaje, el entubamiento del azarbe, la maleza que no deja correr el agua y el nivel freático elevado en esta época del año, está inundado y pasarán varios días para que el terreno pueda absorber toda el agua".

Obras de drenaje

Precisamente, hace un año el Ayuntamiento inició unas obras para mejorar el sistema de drenaje. La actuación, con un coste de 250.000 euros, se realizó en la tubería de avenamiento que conecta y da continuidad al azarbe de las Fuentes, un enclave natural clave en el interior del Palmeral. Esta actuación, que se encuentra en la parte posterior de la pista de atletismo, buscaba solucionar los problemas de drenaje, ya que los azarbes de aguas vivas ubicadas en esta zona están con mucha frecuencia llenos de agua debido a que la tubería no desagua.

El agua que llega al Palmeral proviene de los antiguos baños y pozos del barrio de San Antón, así como de las precipitaciones y escorrentías del barrio, siendo recogida y conducida por el azarbe de las Fuentes. Sin embargo, la tubería, que era de hormigón y con un diámetro de 800 milímetros, estaba obstruida por arrastres, sedimentación de tierra y raíces del arbolado, lo que provocaba anegamientos, malos olores, proliferación de mosquitos y riesgo de ataques de hongos a las palmeras.

Las obras consistieron sustituir la tubería de hormigón por una nueva de plástico de polietileno de alta densidad con un diámetro de 1.000 milímetros y una longitud de 212 metros. Este cambio pretendía recuperar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y reducir los riesgos asociados a las lluvias, además de contribuir a la preservación del ecosistema del Palmeral, que es patrimonio natural de Orihuela.

La intervención se financió íntegramente a través del Fondo Social y Medioambiental del Ayuntamiento con la colaboración de la concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, Hidraqua.