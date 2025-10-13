Solidaridad de Pilar de la Horadada: dota de agua potable y servicio de duchas a sus vecinos de San Pedro

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada comparte lo más preciado que se puede tener en estas tierras: El agua. Los servicios municipales han habilitado las duchas del polideportivo municipal y puntos de distribución de agua potable en estas mismas instalaciones, además de hidrantes en la pedanía del Mojón, para que sus vecinos de San Pedro del Pinatar puedan abastecerse y asearse. Tras las lluvias torrenciales de los últimos días descargadas por la dana Alice, el suministro de agua potable se ha visto afectado por distintas incidencias en la red en esta localidad murciana y el agua no es apta para el consumo.

Mancomunidad

Más de un centenar de vecinos pinatarenses ya han podido asearse en las instalaciones pilareñas. Además, los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela, por su parte, han respaldado las labores de limpieza y reposición de servicios en el propio municipio de Pilar de la Horadada, con la aportación de varios camiones cuba.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismo público que garantiza el abastecimiento de agua en Murcia y buena parte de los municipios de Alicante, mantiene la prohibición de uso del suministro de agua a la red de más de cien mil habitantes de la Región de Murcia por los daños provocados por la dana Alice. Entre los municipios afectados se encuentra San Pedro, San Javier y Los Alcázares.

Anuncio del servicio de ducha y agua potable / INFORMACIÓN

Vínculos estrechos Pilar de la Horadada, que ha precisado que la alerta de la MCT no afecta al municipio ni a ninguno de Alicante, mantiene una estrecha relación de vecindad y solidaridad mutua con los municipios de la Región de Murcia que lindan con su término como San Pedro del Pinatar y San Javier. La población alicantina, la más meridional de la Comunidad Valenciana, comparte históricamente el espacio geográfico del Campo de Cartagena. Son muchos los vecinos de San Pedro que trabajan en Pilar de la Horadada y sus hijos están escolarizados en centros pilareños. También son muchos los ciudadanos de Pilar de la Horadada que acuden, por cercanía y rapidez en el desplazamiento, al servicio de Urgencias del Hospital de Los Arcos murciano.

Más barro

El municipio de la Horadada sigue al mismo tiempo quitando barro y recuperándose de las incidencias provocadas por la tromba de agua que descargó en la noche del viernes y que dejó acumulados durante toda la jornada 125 litros por metro cuadrado. Sus efectos han provocado sobre todo la acumulación de barro y sedimentos en la extensa red de caminos rurales que permite la comunicación entre las zonas agrícolas y de invernaderos del término, según han explicado a INFORMACIÓN fuentes municipales.

Además, el túnel de la AP-7 sigue cerrado desde el viernes por la noche en sus dos carriles sentido Torrevieja- Cartagena. Hasta que no se reabra -se ha retirado el agua y ahora hay que quitar el barro-, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada no puede actuar para retirar la acumulación de material en los accesos a la rotonda del Toro y el polideportivo.

Río Seco

También se han producido destrozos por el arrastre del agua en la desembocadura del río Seco en la playa de Mil Palmeras. Además de la crecida por las lluvias, el cauce tuvo que asumir una aportación extraordinaria procedente del canal del trasvase Tajo-Segura, que se desbordaba por la acumulación de caudal. La Confederación Hidrográfica del Segura tuvo que utilizar de urgencia el río para rebajar el volumen de agua.