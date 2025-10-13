El PSOE de la Vega Baja critica la "deslealtad" de Mazón al visitar solo municipios del PP en la dana

Ante la reciente visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón a Orihuela, Almoradí, Albatera, Torrevieja y Pilar de la Horadada para seguir la evolución del temporal y conocer los efectos de las lluvias, el PSOE de la Vega Baja ha expresado su más rotunda indignación por "el uso partidista una vez más de una actuación institucional".

Para el PSOE comarcal resulta "llamativo" que Mazón haya elegido únicamente municipios gobernados por el PP para sus visitas a poblaciones afectadas por las lluvias, "obviando por completo el incontable número de localidades afectadas que cuentan con gobiernos socialistas o con otras fuerzas políticas, y cuyos vecinos sufren igualmente los daños del temporal", han criticado los socialistas.

Así, han considerado "esta actuación como un acto de deslealtad institucional y una ofensa directa a la dignidad de nuestra comarca". Con su actitud, han añadido, "Mazón no solo ningunea a muchos municipios, sino que insulta al sentir de la ciudadanía de la Vega Baja que ha atravesado momentos difíciles por la dana Alice".

En palabras de Laura Velasco, secretaria de Emergencias del PSOE Vega Baja, "lo que hemos visto estos días es un agravio intolerable: el president únicamente se mueve donde hay alcaldes del PP, como si quienes gobiernan otros pueblos no merecieran su atención. Eso no es gobernar para todos, es gobernar por afinidad y buscando trinchera donde esconderse. Esta falta de respeto sistemática a la Vega Baja nos indigna profundamente. Exigimos que Mazón deje de menospreciar a nuestra comarca".

Dimisión

Velasco ha añadido que esta actitud ya no puede considerarse un error puntual, sino una táctica política consciente: "No podemos permitir que se use una emergencia como excusa para el clientelismo. Aquí hay municipios con alcaldes socialistas que también están inundados, con daños y no se les ve ni se les escucha. Esa es la forma en que Mazón relega a la mitad de la comarca: por simple afinidad partidista".

Los socialistas han recordado además que, en 2019, cuando Mazón era presidente de la Diputación de Alicante, "tampoco se dignó a acudir a la Vega Baja durante la terrible dana que devastó la comarca, demostrando una vez más su falta de compromiso con este territorio".

Asimismo, el PSOE de la Vega Baja se ha preguntado si el president ha venido realmente a preocuparse por los efectos del temporal o, como ya hizo en la dana de Valencia del pasado año, ha venido simplemente a "ventorrear" con sus compañeros del PP, mientras muchos municipios siguen esperando respuestas y apoyo institucional real.

Por todo ello, el PSOE comarcal ha exigido la dimisión inmediata de Mazón o bien que asuma "las responsabilidades políticas de esta nueva flagrante marginación territorial". Asimismo, los socialistas han reclamado que "se ponga fin de inmediato a esta práctica de ninguneo y agravio hacia la Vega Baja a la que acostumbra el PP, restituyendo el respeto institucional y la atención a todas las localidades sin distinción de color político".

El PSOE comarcal realizó una crítica similar cuando Mazón visitó Cox y Redován tras el reventón húmedo que tuvo lugar en septiembre, aunque el presidente finalmente también realizó una breve visita a Callosa de Segura.