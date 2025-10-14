Grupo Hozono también se hace con la obra del nuevo paseo de La Libertad y la feria de Torrevieja por 7,8 millones de euros

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja ha propuesto a la UTE formada por Abala-Orthem, ambas empresas del Grupo Hozono Global, como adjudicataria de la obra de electrificación secundaria del recinto ferial. Denominación que los técnicos del Consistorio le dieron a la remodelación de la fachada marítima entre la plaza de Capdepont y el Hombre del Mar y el nuevo centro de ocio y la actual acera de la avenida de la Libertad. Proyecto que incluye el recinto de la feria de atracciones y los espacios peatonales que sustituyan al demolido paseo de La Libertad. En total, una superficie aproximada a actuar se acerca a los 20.000 metros cuadrados.

Sobre todo, la feria

Aunque la mayor parte del diseño está dedicado a la feria de atracciones la zona peatonal más asimilable a un paseo discurriría -el proyecto es muy confuso en este aspecto- en el corredor situado entre donde se ubica ahora el vallado de las obras y la fachada de edificios en primera línea de la avenida de la Libertad -vial que desaparece-.

Valoración final de las siete ofertas presentadas a las obras del paseo y recinto ferial / INFORMACIÓN

El precio de licitación de la obra con IVA fijado por el Ayuntamiento era de 8.935.683 euros. La oferta propuesta como ganadora lo rebaja a 7.863.401 (IVA incluido). Una reducción del 12 %, y más de un millón de euros, que ha sido decisiva una vez que en la plica sujeta a juicios de valor -la propuesta técnica-, los plazos de garantía y la reducción del periodo de ejecución tres ofertas, dejaba a tres de la siete plicas muy igualadas. La mesa de contratación obligó al técnico instructor a revisar la baremación de esa primera fase del concurso porque se detectó un error de cálculo en las puntuaciones finales. El segundo informe no modificó la valoración de las ofertas, solo corrigió la puntuación final, que aumento la distancia respecto a sus competidores a Hozono.

Edificio que centralizará la demanda de energía de toda la zona portuaria de levante en Torrevieja, según el proyecto / INFORMACIÓN

La propuesta de adjudicación a Hozono no es definitiva. El contrato está a expensas de su resolución de adjudicación y formalización posterior adjudicado y el expediente está sujeto a posibles recursos del resto de las seis constructoras que presentaron oferta al concurso público.

Suspenso en las mejoras de las siete ofertas Que todas las 7 ofertas hayan "suspendido" en las alternativas de mejora de las zonas verdes, los parques infantiles y el "encaje" cuarenta de los aproximadamente 150 puestos de artesanía en este espacio no ha sido impedimento para continuar con la adjudicación. El centenar de puestos restante, en función de lo que dicen los proyectos, se ubicaría entre el edificio de la Aduana, el muelle Mínguez y el acceso al nuevo centro de ocio, en un proyecto distinto a este para la construcción del nuevo paseo del cantil de la bahía entre el bar la Marina y la lonja de Pescadores, y al que también se ha presentado Hozono. Las mejoras suponen un incremento de costes que las empresas no han querido asumir porque en la puntuación solo se jugaban 9 de los 100 puntos de la valoración, pese a que el alcalde Eduardo Dolón había asegurado que eran aspectos preferentes del proyecto.

Además de la remodelación para acoger el recinto ferial y zonas peatonales que inviten al paso al centro de ocio y la fachada marítima el proyecto contempla la construcción de una fuente pisable de 24 caños, una hilera de vegetación, de momento, reducida a una pate de los actuales ficus, la construcción de un edificio municipal en el propio recinto ferial para centralizar la demanda de energía de todo el puerto y que se sufragrá con fondos europeos, pérgolas de sombra, y la ubicación de hasta cinco tipos de jardineras, alguna de ellas con capacidad para albergar árboles.

La experiencia a la hora de intentar enmendar la falta de arbolado y vegetación con este tipo de mobiliario o parterres limitados, no es la mejor en Torrevieja, sobre todo en el paseo Vista Alegre y la plaza de Oriente.

Obras

Hozono está llevando a cabo en este momento otras tres grandes obras en Torrevieja adjudicadas por el Ayuntamiento: la remodelación del primer tramo del dique de Levante y construcción de una rampa peatonal voladiza de conexión con el centro de ocio Paseo del Mar, la electrificación "primaria", del mismo espacio en el que se va a actuar ahora, que consistió, en esencia, en la demolición del paseo de La Libertad, el trasplante de la mayor parte del arbolado de palmeras y ficus, el traslado provisional de las más de 150 casetas de artesanía, además de la instalación de infraestructuras básicas de servicios como el saneamiento, energía electrica para alumbrado y agua potable, entre otras actuaciones esenciales.

Fábrica del Hielo

Además, el mismo grupo ha acelarado los trabajos de remodelación de la Fábrica del Hielo y construcción de un edificio de oficinas en su zona posterior. En dos de las tres obras la empresa ha solicitado modificaciones del contrato con aumentos sustanciales del presupuesto ante circunstancias que, asegura adjudicataria y técnicos municipales, no recogía el proyecto de Ipydo, cuyo objetivo principal a la hora de de proyectar es precisamente recoger esas variables que pueden modificar el precio final. En especial adaptaciones constructivas a las condiciones del suelo, de relleno y muy inestable por su cercanía al mar y la presencia de un nivel freático muy superficial.

Hozono ha llevado a cabo en los últimos seis años numerosas obras públicas en la ciudad como, entre otras, el nuevo polideportivo municipal de La Mata, la remodelación integral del Palacio de los Deportes, la construcción de aseos públicos autolimpiables, la reparación de la senda peatonal de La Mata, la rotonda provisional del acceso al puerto o la renovación de las pistas deportivas de barrio. Además se hizo con el vigente contrato de reparación de vías públicas.