El Hospital de Torrevieja invierte 309.000 euros en la renovación del 40 % de sus camas hospitalarias

El Hospital Universitario de Torrevieja ha renovado recientemente un total de 100 camas de hospitalización de última generación, dentro de un proceso de modernización de sus infraestructuras asistenciales. La inversión total realizada asciende a 309.819 euros (IVA incluido). El centro sanitario cuenta con más de 270 camas si suman a las de ingreso de hospitalización general las de distintas áreas como UCI, Psiquatría y Pediatría. La inversión ha supuesto la renovación del 40 % de las camas totales de ingreso. Alguna de ellas con más de 15 años de uso.

Distribución

Las nuevas camas, distribuidas en las distintas unidades del hospital, incorporan sistemas avanzados de ergonomía, movilidad y prevención de lesiones por presión, lo que facilita, según señala el centro sanitario, el "confort del paciente como el trabajo del personal sanitario". Además, se han incorporado cuatro camas de cuidados críticos de alta tecnología destinadas a la Unidad de Cuidados Intensivos, reforzando así la capacidad de respuesta en situaciones clínicas complejas. Se trata de 18 camas, con lo que ese servicio se mantiene con la misma capacidad.

Habitación individual, todavía

Se trata exclusivamente de las camas de ingreso. El Hospital Universitario, tras su reversión desde el sistema de concesión privada a la gestión pública directa, mantiene el modelo de habitación individual en la zona de ingreso general, salvo excepciones: una habitación con una cama de hospitalización y otra para acompañante o familiar.

Distribución de camas en el Hospital Universitario de Torrevieja / Memoria de Gestión 2024

Según los datos de la Memoria de Gestión 2024, el centro atendió un total de 14.163 ingresos hospitalarios, cifra ligeramente inferior a la del año anterior (14.521), lo que se tradujo en una reducción del índice de ocupación de camas, que se situó en el 83,45 %, casi cinco puntos porcentuales menos que en 2023 (88,16 %). Según el mismo balance se contabilizaron 83.549 estancias, con una estancia media de 6,62 días por paciente, ligeramente inferior a los 6,65 días del ejercicio anterior con una tasa de reingresos a los 30 días de 8,44 %, la misma que en 2023.