El jinete ibérico de Orihuela: del museo del colegio Santo Domingo a estar en paradero desconocido

Una pieza singular, actualmente en paradero desconocido, formó parte a inicios del siglo XX de las colecciones del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo de Orihuela, según la documentación fotográfica que se conserva. "La pieza sabemos que está por una foto de 1907, después desaparece de Orihuela", explica Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), que este miércoles imparte una conferencia que analiza esta figura y las novedades sobre las excavaciones que la UA, en colaboración con el Ayuntamiento, está llevando a cabo en el yacimiento de Los Saladares desde 2021.

Es la primera charla de un total de cinco que componen un ciclo dedicado al patrimonio arqueológico de Orihuela desde una vocación divulgativa que permita su protección y disfrute por la sociedad, que ha organizado la Cátedra Arzobispo Loazes, que dirige Maribel Peñalver Vicea, catedrática de la UA. Cada miércoles, a las 19.30 horas, hasta el 12 de noviembre en la biblioteca municipal María Moliner.

El peculiar jinete es un bronce ibérico, de los que en la actualidad se conoce una veintena de piezas. La más famosa es el llamado "guerrero de Mogente", que representa un jinete con casco con cimera muy desarrollada y con escudo circular sobre un soporte formado por un vástago calado para su enmangue. Esta especie de bastón de mando o báculo fue hallado en 1931 por el obrero Vicente Espí, que lo desenterró durante las excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputació en la Bastida de les Alcusses, convirtiéndose en uno de los iconos del patrimonio valenciano.

Este tipo de objetos, continúa Lorrio, fechados entre finales del siglo VI y el siglo II a. C., se interpretan como signum equitum o cetros y representan al antepasado mítico de las élites que gobernaban la sociedad ibérica.

Los Saladares

El yacimiento de Los Saladares, de propiedad municipal, es uno de los asentamientos protohistóricos más destacados del sureste, ampliamente conocido en la bibliografía científica por las excavaciones llevadas a cabo en los años 70 del siglo XX.

Los trabajos recientes han permitido precisar la secuencia cultural del lugar, que abarca desde finales del siglo IX hasta el siglo II a. C., e iniciar los trabajos de musealización del yacimiento, con la restauración hasta la fecha de dos destacados edificios.

La Generalitat aprobó un proyecto de investigación de cuatro años, de los que se han cumplido tres. "Al menos, falta una campaña para cerrar esta etapa", añade Lorrio, con el objetivo ahora de abordar la musealización integral y que sea visitable.

Fenicios, griegos, íberos y pobladores de la cultura argárica fueron los moradores del yacimiento arqueológico de Los Saladares, el que se considera uno de los gérmenes de la actual Orihuela. El enclave, de la Edad de Bronce Final y que perduró en el Hierro Antiguo y se iberizó posteriormente (siglo IX al IV a.C), fue excavado en los años 70 con pocos medios y desde entonces no se había actuado hasta que en 2021 se retomaron las excavaciones tras la adquisición de la parcela, de 10.000 metros cuadrados, en 2019 por parte del Ayuntamiento.