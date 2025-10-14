Marcha atrás en la licitación para instalar cámaras de videovigilancia en Orihuela Costa y pedanías

El Ayuntamiento de Orihuela ha suspendido la licitación del contrato para instalar cámaras de videovigilancia en la Costa y pedanías. El anuncio de la licitación, con un presupuesto inicial de 280.000 euros, se publicó el 26 de junio, abriéndose un periodo de 20 días naturales para que las empresas presentaran sus ofertas, pero el 15 julio, un día antes de que acabara el plazo, se suspendió el proceso después de que varias mercantiles interesadas en el proceso plantearan diversas dudas técnicas.

Fue entonces cuando el secretario municipal decidió dar pause debido a que la naturaleza transversal de algunas de las cuestiones planteadas requerían de un análisis y pronunciamiento pormenorizado por parte de diferentes servicios técnicos municipales.

Incluso, apuntó que podía ser necesario introducir modificaciones significativas en los pliegos ya publicados o publicar información adicional de carácter relevante.

Todo ello hizo que acordara la suspensión de forma provisional hasta aclararse adecuadamente las cuestiones técnicas formuladas por los interesados. Una vez resueltas, se reanudaría la licitación, algo que tres meses después no ha sucedido, ampliando el plazo para que los licitadores puedan formular sus ofertas sin limitar la concurrencia.

Sin embargo, si se tuvieran que modificar de forma sustancial los pliegos, la suspensión sería definitiva, retrotrayéndose el procedimiento al momento de elaboración y modificación de los pliegos y publicándose una nueva licitación.

Una primera fase

El contrato se propuso a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Mónica Pastor (PP). Se trataba de una primera fase de un proyecto de seguridad tecnológica que se desarrollará por etapas con inversión total superior al millón de euros.

Esta fase inicial se centraba en 30 ubicaciones distribuidas principalmente en las pedanías y en el litoral. Son zonas donde los informes técnicos de la Policía Local han detectado una mayor incidencia de actos delictivos, infracciones o comportamientos incívicos y donde actualmente no existe un sistema de control equivalente al del casco urbano, donde ya se instalaron cámaras en algunos puntos estratégicos.

Las zonas incluidas eran La Aparecida, Arneva, Raiguero de Bonanza, Camino de Beniel, Camino Viejo de Callosa, La Campaneta, Correntías Altas, Correntías Medias, Molins, La Murada, Parroquia de La Matanza, San Bartolomé, Torremendo y diferentes puntos de Orihuela Costa.

Entre las principales novedades de este sistema destacaba la incorporación de cámaras de lectura de matrículas y cámaras de contexto, que permitirían a los agentes de la Policía Local verificar la trazabilidad de un vehículo involucrado en una infracción o delito y comprobar qué vehículos se encontraban en un lugar determinado en un momento concreto. Para no solo agilizar la investigación de delitos, sino también reforzar la capacidad disuasoria.

Además, el contrato incluía la instalación de un nuevo videowall y centro de control en dependencias de la Policía Local, así como servidores, electrónica de red, cableado y licencias para la gestión inteligente del sistema. Todo ello estaría conectado a través de una red segura de fibra óptica que permitiría visualizar las imágenes en tiempo real y almacenar los datos de forma eficiente y segura.

Pastor subrayó que este sistema también tiene una aplicación muy importante en el control del abandono de enseres, vertidos ilegales y podas, una de las principales quejas vecinales, ya que la Policía Local podrá identificar a los responsables y actuar con mayor eficacia.

El contrato contemplaba un plazo de ejecución de seis meses e incluye una garantía mínima de un año, con reposición de equipos, asistencia técnica y mantenimiento sin coste adicional para el Ayuntamiento.

Casco urbano

La idea era seguir ampliando este sistema en sucesivas etapas hasta cubrir todo el municipio. De hecho, el casco urbano no estaba incluido en esta primera fase porque ya cuenta con puntos de videovigilancia operativos, por lo que se ampliaría su cobertura en las siguientes licitaciones, permitiendo unificar la gestión de todas las cámaras existentes con las nuevas, de modo que toda la red de videovigilancia del municipio funcione de forma centralizada, coordinada y en tiempo real.