Una oportunidad para despedirse en paz de un bebé

El dolor que acompaña a un duelo a menudo se convierte en trauma cuando no se da la oportunidad de poder despedirse. Olvido, tabú o silencio envuelven la muerte de un bebé en el vientre o a los pocos minutos o días de nacer.

Hace diez años nació el proyecto "Alas de Luz" para acompañar a familias que han tenido que despedirse de sus bebés demasiado pronto. Surgió en 2015 de la mano de la fotógrafa Rocío Loino, que se define como "soñadora y sensible". Nació con la fotografía y a ella se dedica en cuerpo y alma de forma profesional desde 1998, en un estudio de Orihuela, que ya es la tercera generación -su abuelo, su padre y ella-, en el que realiza retratos y sesiones personales, con la pasión por los paisajes humanos.

Este miércoles se celebra el Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha para dar visibilidad, respeto y acompañamiento a todas esas familias que lo sufren. De hecho, su motivación e inspiración para crear el proyecto llegó cuando tristemente unos amigos perdieron a su bebé. "Ahí descubro todo un mundo oculto con unas necesidades sin precedentes a todos los niveles: sanitario, social, familiar...", explica Loino. "Por temas culturales la muerte en nuestra sociedad se ha convertido en un tema tabú, y la pérdida de un bebé puede ser extremadamente aislante", prosigue.

Una mamá despidiéndose de su bebé, Oliver / Rocío Loino/Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta foto

A su juicio, "es un tema del que aún no se habla en la actualidad, pasamos de puntillas y muy rápido", pese a que "este tipo de duelo es una experiencia devastadora y única, ya que se trata de la pérdida de un hijo en el embarazo o poco después del nacimiento, una situación que muchas veces deja a las familias sin recuerdos que se puedan ver o tocar".

Por eso, añade, "Alas de Luz" surge del deseo profundo de ofrecer a los padres un recuerdo amoroso y respetuoso. Las fotógrafas que realizan este tipo de trabajos en toda España se cuentan con los dedos de una mano. Como fotógrafa especializada en fotografía y duelo, ha podido acompañar de cerca historias de amor y despedida.

Foto simbólica de la despedida de la bebé Isabella / Rocío Loino/Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta foto

A lo largo de estos años ha trabajado junto a hospitales, asociaciones, profesionales sanitarios y familias, generando un espacio de acompañamiento y sensibilización a través de la fotografía y la formación, teniendo "la oportunidad, privilegio y responsabilidad de conocer a bebés que nadie más va a conocer, más que sus papás", relata.

Así, realiza estas sesiones de fotos, emocionalmente profundas y delicadas, de forma voluntaria en los hospitales. La llaman por petición de los papás, ya que en el protocolo oficial de los centros hospitalarios se incluye la importancia de la creación de recuerdos. De cada historia, dice, se lleva consigo "una parte de su amor, tristeza y esperanza".

El protocolo del hospital incluye la posibilidad de crear recuerdos / Rocío Loino/Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta foto

Por eso, recalca que es muy importante que los profesionales que trabajan con acompañamiento en el duelo cuenten con una formación adecuada, así como hacer un trabajo interno y un autocuidado para poder aportar a estas familias lo mejor en un momento tan complicado, porque "este proyecto no se trata de hacer fotografías, sino de ofrecer amor, presencia y calma", subraya.

Loino se encuentra ahora ampliando el proyecto con formaciones en hospitales para personal sanitario, asociaciones que soliciten su apoyo y familias.

Avances en el Hospital Vega Baja

Además, celebra que este año haya habido grandes avances. El Hospital Vega Baja cuenta desde abril con un protocolo oficial y específico de atención ante la pérdida gestacional y neonatal. Incluso, el Servicio de Obstetricia dispone desde febrero de una cuna de los abrazos, gracias a la petición del comité de duelo perinatal y a la dirección de Enfermería, con el especial tesón de Olaya Bernabé, supervisora de maternidad y partos, y Laura Párraga, subdirectora de Enfermería.

También por la colaboración de la Caja Rural Central de Orihuela, que realizó una donación económica a la Fundación Fisabio que hizo posible la compra de esta cuna especial que está equipada con un dispositivo que enfría el ambiente y una manta de enfriamiento controlada por un motor, permitiendo a las familias conservar el cuerpo de su bebé durante varias horas para darles la ocasión de pasar más tiempo con él, abrazarlo y tocarlo. Un tiempo adicional de intimidad para despedirse en un entorno tranquilo, con la oportunidad de crear recuerdos con sus bebés, y poder afrontar así mejor el proceso de duelo.

A través de un abordaje multidisciplinar, los profesionales sanitarios ayudan a las familias a superar la muerte perinatal, activando protocolos específicos que incluyen fotografías y atención psicológica especializada.

Para Loíno, "estos logros son pasos importantes hacia una atención más humana y respetuosa, porque el duelo perinatal necesita tiempo, acompañamiento y amor", concluye.