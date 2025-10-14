Orihuela pierde la ayuda del Ivace para la mejora del polígono industrial

Orihuela ha perdido la subvención que todos los años otorga el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) para mejoras en el polígono industrial Puente Alto. El motivo de que no se haya otorgado es que el Ayuntamiento tiene una deuda con la Generalitat Valenciana, por lo que al no estar el Consistorio al corriente del pago con la Administración pública no puede optar a esta ayuda.

La propuesta que se había hecho desde la asociación de empresarios del polígono para este año era para mejorar los accesos desde la carretera de Redován, instalar más cámaras de seguridad y soterrar las líneas de alta tensión. Todo ello en base a un presupuesto que normalmente ronda los 160.000 euros.

Por ejemplo, el pasado mes de marzo se informó de que en base a esas ayudas se habían realizado obras que salieron a licitación con un presupuesto inicial de 181.847 euros y se habían adjudicado por 143.168, de los que el Ivace financia el 70% y el resto el Ayuntamiento.

El objetivo de esas actuaciones fue mejorar las infraestructuras, optimizando su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, además de adecuar sus espacios comunes.

También se destacó entonces la renovación del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED con tecnología solar, canalización eléctrica en los accesos desde la N-340 y el camino viejo de Redován y ampliación de accesos desde Redován, incluyendo la colocación de bordillos.

Además, se creó un acceso peatonal y ciclista para mejorar la seguridad y la movilidad dentro del polígono. También se renovaron las señales verticales deterioradas y repintado las marcas viales y simbología en calzadas, garantizando mayor visibilidad y seguridad en la circulación, así como la implantación de una pérgola con sombraje y mesas de pícnic recicladas para mejorar la comodidad de los trabajadores en sus descansos y la rehabilitación y embellecimiento de espacios ajardinados, favoreciendo el entorno laboral y la imagen del polígono.

Área de pícnic instalada el pasado mes de marzo / Información

En aquel momento el concejal de Industria, Matías Ruiz, señaló que estas actuaciones no solo modernizaban las infraestructuras del polígono, sino que también reforzaba la competitividad de las empresas instaladas en la zona, al proporcionar un entorno más eficiente, seguro y sostenible.

La importancia de estas inversiones

Por su parte, el alcalde del municipio, Pepe Vegara, subrayó la importancia de estas inversiones para el crecimiento económico del municipio. No en vano, en el polígono industrial Puente Alto se concentra buena parte del tejido empresarial e industrial. "Debemos seguir esforzándonos para que este espacio sea cada vez mejor y más cómodo para trabajar", dijo el regidor, en la línea de lo que sostuvo hace unos días en la Noche de la Economía que organizó la Cámara de Comercio de Orihuela, donde Vegara aseguró que, "sin perder de vista la mejora del polígono industrial", la prioridad del equipo de gobierno es acabar con la fuga de empresas a otros municipios y recuperar la posición de liderazgo de la comarca.

Futuro parque empresarial

Pero para ello se centró en la ampliación de su zona industrial debido a la antigüedad y alta ocupación del polígono Puente Alto -con el hándicap, precisamente, de su carencia de suelo industrial (solo 149 hectáreas, un 0,41% del total del territorio)- con el futuro parque empresarial, que se encuentra en la antesala de las obras.

Un proyecto que fue reactivado en septiembre de 2023, mientras que en mayo de 2024 se licitaron los estudios complementarios exigidos -paisaje, inundabilidad, acústica, movilidad, patrimonio, incendios, viabilidad económica, sostenibilidad y huella de carbono- y en diciembre el resultado de las administraciones pertinentes fue es viable económica y ambientalmente.

Con el nombre oficial de Parque Empresarial de la Industria Agroalimentaria, de las Energías Renovables y Alternativas y de la Logística de Orihuela, se proyecta en la pedanía de La Matanza, en el paraje "Las Majadas", en una zona delimitada al sur y este por la autovía A-7, al norte por la carretera CV-868 y al oeste por suelo no urbanizable común.

Terrenos en la pedanía de La Matanza sobre los que se proyecta el parque empresarial / Información

La actuación afecta a 224 hectáreas de terrenos agrícolas que se sitúan en el interior del municipio, al norte de la Sierra de Orihuela. Se trata de parcelas de cítricos principalmente y algo de hortícolas e infraestructuras propias de servicio de los cultivos. También hay algunas viviendas. Además, el ámbito incluye una porción de terreno catalogado por la conselleria como forestal estratégico, al estar compuesto por una densa masa de coníferas que, según el plan, se tendrá en cuenta a la hora de la planificación para destinarla a zona verde.

Ahora, el Ayuntamiento ha licitado el instrumento ambiental, territorial y urbanístico para contar con la ordenación estructural y pormenorizada. Un paso para el que el Consistorio ha acudido a profesionales externos, con un presupuesto de 185.616 euros y un plazo de ejecución de un año. Todo ello, en palabras del alcalde, para convertirse en una referencia del levante español.