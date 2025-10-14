La procesión del Viernes Santo mantendrá su itinerario en Torrevieja tras el debate interno que pedía cambios

Francisco Beltrán, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa (JMC) de Torrevieja, ha anunciado que da "por finalizado su mandato". Beltrán llevaba cuatro años en el cargo, tras completar un mandato de tres y renovar para un segundo del que le quedaban dos años. La decisión, explica, viene motivada con el objetivo de "dar un nuevo impulso a los desfiles procesionales de la Semana Santa de Torrevieja". Al mismo tiempo ha agradecido a toda la Junta de Gobierno que le ha acompañado, y a las cofradías, "su trabajo y disponibilidad durante los años que ha estado al frente de la Junta Mayor".

Meses de trabajo

El anuncio, matiza el comunicado de la JMC, "coincide con la votación realizada en el plenario de la Junta Mayor" que, "después de meses de trabajo, ha optado por mantener el itinerario de la procesión general del Viernes Santo". En los próximos días, anticipa la breve nota de prensa, se dará cuenta de la apertura del proceso para la elección de un nuevo presidente y designación de cargos de gobierno.

Beltrán indicó a INFORMACIÓN este martes que su decisión está desvinculada del resultado de esta asamblea, a la que se alude en el propio comunicado de renuncia. Sostiene que ha sido un tiempo en el que ha debido compaginar una gran carga de trabajo y que la Semana Santa necesita, a unos meses vista de su edición de 2026, una intensa dedicación y un empuje renovado. Ha recordado que además del debate sobre los cambios en el Viernes Santo, que no es nuevo para mantener la tradición o impulsar la innovación, la Junta Mayor ha estado trabajando durante este año en el expediente de declaración de Interés Turístico Autonómico de la Semana Santa, que ya ha sido remitido por el Ayuntamiento a la Generalitat. También se intenta poner en práctica la idea de hacer accesible y visitable para el público en general la carpa que junto a la Iglesia de la Inmaculada cobija a diario los tronos durante la Semana de Pasión.

Cofradía del Santo Sepulcro-Yacente en la procesión de Viernes Santo / JOAQUÍN CARRIÓN

Coordinación

Beltrán ha recordado que la Junta Mayor de Cofradías tiene un papel de mero coordinador entre cofradías. "Esto no es como antiguamente con un presidente que da un golpe en la mesa". Las cofradías son entidades autónomas "que funcionan democráticamente", indicó, y con su propia normativa, autonomía y toma de decisiones en asambleas que luego se trasladan a la general.

El papel de las cofradías es mucho más relevante frente al de la mera coordinación de la JMC, en una forma de funcionar que Beltrán comparte plenamente.

Quince cofradías

Desde hace meses las 15 cofradías de la Semana Santa mantienen un debate interno sobre la posibilidad de introducir algunos cambios sustanciales en el desarrollo de la procesión general del Viernes Santo. Se trata de una procesión única en la que participan todas las cofradías y la práctica totalidad de pasos de la Semana Santa local, que suele congregar la asistencia como espectadores de miles de visitantes en las calles para presenciar la procesión en un día festivo.

Es tradición propia de la Semana Santa local que el Cristo Yacente también procesione integrado en el mismo acto religioso, asimilando lo que en otros municipios sería la procesión del Santo Entierro.

Francisco Beltrán, que ha anunciado este martes que da por finalizado su mandato como presidente de la Junta Mayor / INFORMACIÓN

El Yacente con un Santo Entierro

Ante la dimensión y complejidad de esta procesión algunas cofradías habían propuesto distintas alternativas para simplificar el itinerario y su forma de participar en el Viernes Santo. Entre ellas realizar una procesión general el viernes con menos componentes, y otra en Sábado Santo, a modo de Santo Entierro, solo con el Santo Sepulcro- Cristo Yacente- La Dolorosa y el San Juan. Esta opción se descartó.

También se planteó dividir la procesión con la mayor parte de cofradías en una procesión general por la mañana, y el Cristo Yacente con las cofradías que tradicionalmente le siguen, por otra, a modo de nueva procesión del Santo Entierro en horario de tarde noche. Una alternativa que también ha sido descartada, ya que en Torrevieja, esa jornada, aunque festiva, es de trabajo para el tejido económico local en un momento de gran ocupación turística.

Recogida en la plaza de Oriente

La última propuesta pasaba por mantener la procesión general con todas las cofradía, pero con un recorrido más corto. La mayoría se recogerían en la plaza de Oriente y solo el Santo Sepulcro -Cristo Yacente, seguidos del San Juan y la Dolorosa finalizaría el trayecto de vuelta hasta la Iglesia de la Inmaculada por la calle Caballero de Rodas. Descartada también, la procesión se mantendrá como viene siendo tradición.

Los inconvenientes de estos cambios tienen derivaciones de organización interna y diferencias en la participación de las distintas cofradías. Mientras que algunas procesionan varios días de la Semana Santa otras solo lo hacen dos. Y si se modifica el Viernes Santo, con una procesión de mañana para la mayor parte de cofrades podría cuestionarse el pago de las cuotas en caso de que se salga un solo día.

Votaciones

Las propuestas de cambio, algunos de cuyos defensores no han mantenido finalmente su postura hasta la votación, buscaban también simplificar una procesión de Viernes Santo que resulta excesivamente larga. El empeño de algunas cofradías de sacar los tronos a hombros de costaleros y costaleras, vistosa por el esfuerzo, pero difícil para dar ritmo al desfile, retrasa con sus descansos la procesión, además de dificultar la propia gestión interna de las entidades de la Semana Santa, que no siempre logran la participación que necesitan para portar los pasos, sin querer optar porque se traslade a ruedas como ya han hecho algunas hermandades.