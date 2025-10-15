Unas 30 gallinas de las que andan sueltas por las calles de Torrevieja aparecen muertas por envenenamiento

Comienza a haber menos gallos y gallinas campando a sus anchas por las calles de Torrevieja, pero no porque la empresa que se va a encargar de su captura haya comenzado los trabajos. Las causas son bien diferentes. Unas 30 gallináceas han aparecido muertas. Todo indica que como consecuencia de envenenamiento, algo que podría afectar a otros animales como perros y gatos.

La Policía de Medio Ambiente está llevando a cabo la investigación desde la aparición de los primeros animales muertos localizados en un mismo punto, algo que en los últimos días ya no se está produciendo. Todo apunta a que alguien dejó comida envenenada, aunque se está a la espera de los resultados toxicológicos tanto de los alimentos encontrados en el entorno como de los cadáveres, que tras ser hallados fueron depositados en el albergue municipal de animales para proceder a su congelación.

"Se está realizando un riguroso control y seguimiento por parte de la policía medioambiental", señala a este periódico Concha Sala, concejala de Bienestar Animal. La edil también ha avanzado que este jueves la adjudicataria del contrato para el control de aves va a tener una primera reunión con la veterinaria municipal para planificar el inicio de los trabajos.

En algunas ocasiones, el cacareo ha despertado las quejas vecinales, como en Parquemar III, zona residencial del Molino del Agua, reclamando que se acondicione debidamente la colonia avícola que ha prosperado en el parque del Molino del Agua, que además es un paraje protegido como parque natural municipal.

Hay que recordar que la primera empresa propuesta para llevar a cabo la captura de más de 700 gallos, gallinas y pollos de las calles torrevejenses renunció en agosto al contrato para el que ofertó un precio de 26.000 euros al considerar que los trabajos requerirían un gasto mayor. Ha sido este mismo mes cuando el Ayuntamiento lo ha adjudicado a Adda Ops -la tercera empresa- por 33.600 euros y un plazo de ejecución de un año.

El objetivo municipal de este contrato es intentar despejar muchos rincones de la vía pública de la presencia de las aves, que no solo puede provocar accidentes de tráfico. También carecen de control veterinario al criar de forma natural en espacios urbanos. Una imagen que este verano se convirtió en diana de tiktokers y tendencia nacional.

"Especial riesgo"

Tanta fue la repercusión que el pasado 5 de septiembre la conselleria remitió al Ayuntamiento un escrito en el que le solicitaba que tomara las medidas oportunas para el control de las gallinas que están en libertad en el municipio, procediendo a su recogida y mantenimiento confinadas en lugar seguro tras los focos de gripe aviar detectados en otras comunidades autónomas. Asimismo, recordaba al Consistorio que Torrevieja se encuentra entre los municipios calificados como "zona de especial riesgo".

Como respuesta, el informe técnico municipal dejaba constancia de que si bien este problema no se ha detectado en el municipio, el Ayuntamiento es consciente del riesgo. A su vez, se recogía la puesta en marcha del nuevo contrato, aunque también reconocía las dificultades que se estaban teniendo para que saliera adelante, advirtiendo incluso de que se tuvieran que añadir exigencias para garantizar el confinamiento y aislamiento de las aves capturadas y hasta se contemplaba la posibilidad de realizar un contrato de emergencia.

A su vez, el informe planteaba a la conselleria algunas dudas en materia de protección animal, como cuánto tiempo deben permanecer aisladas, si deben vacunarse una vez capturadas y las circunstancias que justificarían la eutanasia.

Con todo, Sala indica que el contrato que ya se ha formalizado recoge el protocolo de aislamiento, por lo que no precisa un coste adicional.

Santuario

La adjudicataria, según el pliego, debe disponer de un albergue o santuario para garantizar que los animales se capturan sin ser sacrificados. No es una recomendación municipal, sino una exigencia de la actual legislación estatal sobre bienestar animal. Esto obliga a la empresa a llevar a cabo el transporte y alcanzar un contrato de cesión con el santuario, lo que encarece los costes -de ahí la renuncia de la primera mercantil-.

En la rotonda de la avenida de Urbano Arregui en Villa Amalia de Torrevieja se pueden encontrar hasta 40 pollos, gallinas y pollos. Llegaron en 2014 y la granja sigue creciendo. / TONY SEVILLA

De hecho, el Ayuntamiento llevaba nueve meses en trámite de una adjudicación de servicios de una cuantía muy reducida para las contrataciones que gestiona de ordinario este municipio. El problema para las empresas interesadas que han presentado oferta está en hallar un santuario o núcleo zoológico no solo por la cantidad de aves a trasladar, o la distancia entre la zona de captura y la de acogida que puede encarecer su transporte, también porque los recintos autorizados piden garantías veterinarias de que las aves estén en buen estado -en un momento en el que se está reproduciendo la gripe aviar- y los animales que se van a capturar carecen de seguimiento sanitario municipal.

Además, buena parte de las empresas que se habían presentado eran del sector de plagas que se dedican a eliminar cucarachas, roedores o mosquitos, sin estar especializadas en la captura de animales vivos.

Su hábitat

El crecimiento de la población de las aves no ha sido exponencial en unos pocos años, sino que se ha producido a lo largo de más de tres décadas.

El origen de la población de gallinas y gallos se remonta a la construcción por parte del Ayuntamiento en los años 90 del Parque de las Naciones, un espacio verde en el que el municipio decidió liberar, además de gallináceas, patos, gansos y pavos reales. Una población de aves que se mantiene en el entorno del estanque de ese parque, que está vallado y se abre y se cierra, pero también se fueron trasladando a otros espacios verdes de la ciudad, como el cercano parque de la Estación.

Además, pueden encontrarse en la zona sin urbanizar de Villa Amalia y en la parcela verde abandonada de La Veleta, así como en el barrio de San Roque, las inmediaciones del centro de salud del Acequión, la plaza de las islas Canarias o Molino del Agua, entre otros.