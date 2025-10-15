La AMPA del centro Oriol llama a la protesta en Orihuela y Valencia

La AMPA del centro ocupacional de Orihuela vuelve a echarse a la calle para exigir soluciones que llevan esperando más de seis años. El pasado 12 de septiembre se cumplieron 2.192 días desde que la dana de 2019 obligara al desalojo del centro en el Palmeral.

Desde entonces, los usuarios de la residencia esperan que la Generalitat reforme el antiguo asilo de Orihuela para volver a su casa y recuperar la normalidad perdida. Mientras, están como "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales y precarias en Torrevieja, con deficiencias de mantenimiento seguridad y habitabilidad y con unas obras en curso, según han denunciado en múltiples ocasiones desde la AMPA.

Para las familias "es frustrante y muy doloroso" que el antiguo asilo se comprara hace tres años y, tras innumerables reuniones, conversaciones y correos con la conselleria, aún no se haya puesto en marcha la licitación de las obras de reforma.

La última información que les han trasladado es que por problemas técnicos-jurídicos la licitación se iniciaría a partir de este mes con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, lo que alcanzaría este verano, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028.

Ante "este nuevo retraso inaceptable y degradante para los usuarios y familias", la AMPA realizará dos concentraciones: una el martes 28 a las 11 horas en la plaza Sara Montiel -junto al asilo- y otra el 4 de noviembre a las 10 horas en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social.