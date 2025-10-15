Pilar de la Horadada amplía el suministro de agua potable a cientos de vecinos de Murcia afectados por la dana

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha ampliado los puntos de dotación de agua potable en la que los ciudadanos de municipios de la vecina Región de Murcia puedan abastecerse hasta que la Mancomunidad de Canales del Taibilla autorice el uso del agua de la red, con caudales que no son aptos para el consumo humano tras las lluvias torrenciales del fin de semana. Además, más de 500 personas procedentes de los pueblos afectados por la prohibición del uso del agua o, directamente, por el corte del caudal de agua en los grifos, están empleando a diario la zona de duchas y aseo del polideportivo municipal.

Punto de suministro de agua potable en las calles de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

En total se han habilitado 14 ubicaciones con hidrantes para que los ciudadanos afectados puedan recargar botellas de agua o cubos. También están haciendo uso de estos puntos de agua potable los servicios de emergencias de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco que llegan al municipio para llenar las cubas de agua de sus camiones, así como los servicios de emergencias de la Comunidad Autónoma de Murcia.

En estos puntos se están formando colas, también de noche. El Ayuntamiento se está planteando dotar de iluminación provisional a esas zonas. Además, el municipio mantiene desde el domingo un servicio de duchas en el polideportivo municipal que están empleado más de 500 personas a diario.

Recarga de cubas de agua de los servicios de emergencia de la vecina Región de Murcia / INFORMACIÓN

Los ciudadanos de los pueblos vecinos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco en la Región de Murcia llevan desde el domingo 12 con restricciones en el suministro de agua potable que les impide utilizarla para cocinar, limpiar y aseo personal. Además, a la prohibición de uso del agua se sumó ayer lunes el corte del suministro: están sin agua hasta nuevo aviso.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada puso a disposición de estos pueblos vecinos y desde el domingo a las 15:00 horas los aseos y duchas del polideportivo municipal para aseo persona. Están utilizando esta prestación una media una media de medio millar de personas diarias.