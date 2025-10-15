Cazados en Torrevieja con 80 bellotas de hachís que pesaban 821 gramos

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención de la delincuencia, ha detenido a dos varones de 43 y 44 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de agosto, cuando diversas patrullas del Puesto Principal de Torrevieja realizaban un dispositivo de verificación de vehículos y personas en una de las avenidas de la localidad. Los agentes procedieron a dar el alto a un coche cuyos ocupantes mostraron una actitud de nerviosismo ante la presencia policial.

Durante la inspección, los agentes observaron cómo el acompañante del asiento delantero intentaba ocultar bajo su pantalón una bolsa que llevaba consigo. Tras solicitarle que mostrara el contenido, y pese a mostrarse inicialmente reacio, los agentes comprobaron que en su interior había 80 piezas de hachís prensadas en forma de bellotas. Además, en el registro se intervino una cantidad de 500 euros en billetes de 50.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de ambos ocupantes del vehículo por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como a la incautación de las 80 piezas de hachís, con un peso total de 821 gramos, y del dinero en efectivo.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.