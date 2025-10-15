Orihuela celebra la juventud y la diversidad cultural con el espectáculo “Tributo a las Guerreras KPOP”

El Teatro Circo de Orihuela cerrará su temporada 2025 con una cita que promete llenar de energía, color y ritmo su escenario: el 29 de diciembre llega el esperado “Tributo a las Guerreras KPOP”, un espectáculo que rinde homenaje al fenómeno global del pop coreano y al talento femenino que lo impulsa.

Esta producción, inédita en la ciudad, fusiona música, coreografía y audiovisual en un montaje espectacular que celebra la fuerza de la juventud, la creatividad y la diversidad cultural. Inspirado en los grandes grupos femeninos del K-pop, el show combina sincronía, luces y proyecciones inmersivas para ofrecer una experiencia visual y sonora única.

Desde Orihuela Cultural se ha destacado que este espectáculo refleja la apertura de Orihuela a nuevas tendencias culturales y a la participación del público infantil en la vida cultural y artística de la ciudad, situándolos como protagonistas.

El Tributo a las Guerreras KPOP completa un año en el que el Teatro Circo ha reunido propuestas para todos los públicos, desde la ópera y la danza clásica hasta los grandes conciertos tributo y el teatro familiar. Con esta cita, Orihuela Cultural despide 2025 reafirmando su compromiso con una programación que une generaciones, estilos y emociones.

Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir en www.bacantix.es y en la taquilla del teatro. El espectáculo contará con descuentos especiales para familias numerosas, mayores y personas con diversidad funcional.