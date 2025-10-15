Orihuela gastará un 34% más en la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad y un 12% menos en la Costa

Continúa en Orihuela la cascada de licitaciones para preparar la Navidad. Tras los contratos del encendido de luces, la Tardebuena y la Nochevieja infantil, llega ahora uno de los más esperados: las cabalgatas de los Reyes Magos.

El Ayuntamiento lanza este contrato con un presupuesto base de 253.966 euros repartidos en dos lotes, uno para el casco urbano, por 207.623 euros, y otro para la Costa, con 46.343. Esto supone un incremento de casi 46.000 euros con respecto al pasado año, cuando el importe fue de 208.000 euros, aunque finalmente se adjudicó a Eveniments J&R por 170.000 euros (114.000 en el centro y 56.000 en el litoral).

En porcentajes, se traduce en que este año aumenta la dotación en un 23% para subir el presupuesto de la cabalgata de la ciudad en un 34%, mientras que la de la Costa se rebaja en un 12%.

Así, las críticas no se han hecho esperar por parte de la asociación vecinal Unidos por la Costa: "Es vergonzoso que al litoral, que aporta anualmente más de 15 millones de euros de exceso sobre lo que recibe, se le escatime todo lo que se le da, sean eventos lúdicos, barandillas oxidadas o farolas de todo a 100". Por eso, insisten, "crece el deseo en los vecinos por la independencia, como solución a este maltrato al que nos somete el equipo de gobierno de PP y Vox".

Solo los boatos de los Reyes Magos en el casco urbano, de 42.000 euros, ya superan casi el coste total destinado al litoral, a lo que se suman cifras llamativas como 8.400 euros en 1.200 kilos de caramelos, 4.900 en los carritos para repartirlos, 6.100 en 8.000 juguetes o los 4.100 que costará el alquiler de varias burras que participarán en el desfile de la ciudad.

El contrato, que se podrá prorrogar durante dos anualidades más, incluye la visita de sus majestades de Oriente al Hospital Vega Baja, el 4 de enero, y la recepción en el Teatro Circo el día 5, cuando se llevarán a cabo las cabalgatas tanto en el centro, a las 18.30 horas, como en la Costa, a las 17.

Cabalgata en la ciudad

El desfile saldrá desde el IES las Espeñetas hasta la calle San Gregorio, abriendo con una carroza de mineros que irán repartiendo carbón. Después, aparecerán dos cajas de música de grandes dimensiones autopropulsadas con dos bailarinas de ballet clásico, personajes de la Patrulla Canina y Bluey, una performance sobre zancos que simulan ser flores iluminadas, marionetas y un pasacalles onírico de "creadores de sueños" con inventos locos, humor y fantasía para dar paso a la parte más tradicional, con la recreación de un pueblo hebreo, violines LED, estrellas doradas y la representación del Portal de Belén con Jesús y María, que irá en burra.

Seguidamente, un mercado árabe con telas, alfombras, cerámicas, tinajas, tetería y hasta un horno de pan para repartir panecillos hasta la esperada llegada de los Reyes Magos, que irán en dromedario, cerrando el desfile con el reparto de -como mínimo- 1.200 kilos de caramelos de goma, surtidos de sabores frutales, sin gluten y sin grasas.

Desfile en la Costa

La cabalgata en la Costa partirá desde el Ayuntamiento en la plaza Antonio Vicea hasta el escenario del Centro Comercial La Zenia Boulevard, donde se realizará la recepción y se obsequiará a todos los asistentes con un regalo -hay previstas mil unidades como mínimo-.

El desfile, según el pliego, pretende ser una explosión de color y vistosidad, con un ballet de 15 bailarinas, simulando el mar y con telas en movimiento a modo de olas. La segunda parte consistirá en una divertida combinación de personajes que vienen del mar, como divertidos pulpos de colores y una representación de Mary Popins. También habrá otro espectáculo de ballet con abanicos blancos, una carroza del portal de Belén y otra para los Reyes, que irán acompañados por bandas de música con 18 componentes.