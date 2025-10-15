Orihuela rescata un proyecto de los presupuestos participativos de hace siete años: la mejora del entorno de las Norias Gemelas

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha ejecutado las obras de acondicionamiento del espacio y los accesos al entorno de las Norias Gemelas de Desamparados, una actuación que eligieron los vecinos en el marco de los presupuestos participativos de 2018, según ha comunicado el Consistorio, mientras prosigue la cuenta atrás antes de que acabe el año para ejecutar los previstos en 2025 sin que aún se haya licitado ninguno.

Los trabajos, adjudicados por 45.150 euros, han consistido en el desbroce y nivelado del camino, la extensión de zahorra artificial y el asfaltado integral del vial de acceso, que se encontraba en muy mal estado. Además, se han colocado resaltos para reducir la velocidad, nueva señalización vertical y horizontal, así como hitos delimitadores y cartelería específica para facilitar la llegada de vecinos y visitantes a las Norias Gemelas desde la carretera de Beniel y el río Segura. La actuación incluye también la mejora estética y medioambiental del entorno, con la plantación de moreras, la instalación de un banco urbano y el acondicionamiento de la explanada próxima a este símbolo del patrimonio hidráulico y agrícola.

Trabajos de asfaltado / Información

En palabras del concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, con esta intervención "cumplimos con un compromiso adquirido con los vecinos de Desamparados y mejoramos notablemente la accesibilidad y la seguridad de este entorno, además de dignificarlo para que pueda ser disfrutado en mejores condiciones por todos los oriolanos y visitantes".

Ya en 2021, cuando el monumento cumplía su 150 aniversario aún sin rehabilitar, algo que finalmente se llevó a cabo en junio del año pasado, la asociación Amigos de las norias gemelas Moquita y Pando se preguntaba por los 60.000 euros que ganaron en 2018 en los presupuestos participativos para la adecuación del entorno.

Con todo, este último proyecto de mejoras, adjudicado a CHM, escogida entre media docena de ofertas, ha resultado polémico en su concepto, ya que se reasfalta un camino de tierra que discurre paralelo al brazal del cauce viejo del río por su margen derecha, y que conecta la noria de Moquita con la mota del cauce nuevo del Segura, aguas abajo.

Asfaltado de un camino de tierra / Información

El objetivo es mejorar el acceso peatonal y "al tráfico rodado" de las norias, pero el uso de los 365 metros es limitado porque en este espacio no está autorizada la circulación de vehículos. En la práctica, esta intervención no va a facilitar que nadie llegue a las norias desde la mota del río en coche, ya que solo puede ser empleada por el personal de la Confederación Hidrográfica y los agricultores, además de ciclistas o peatones. Ni tan siquiera puede dar servicio al carril de los Martínez, y no hay más cruces con otros caminos de la huerta en esos 365 metros.

Su única aportación extra a la propia difusión patrimonial de las norias es la retirada de escombros y la ubicación de un banco y dos moreras sobre una explanada de 60 metros cuadrados en el entorno de las norias, actuaciones a las que se dedican 2.860 euros del total del presupuesto.

El equipo de gobierno tiene prevista una segunda fase, de similares características, para rehabilitar el camino entre la mota del río y la noria de Pando, con lo que quedarían conectadas en un vial en condiciones.