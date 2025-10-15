Orihuela vibra con la cultura: el Teatro Circo conquista al público con una temporada inolvidable

El Teatro Circo de Orihuela se ha convertido en el corazón cultural de la Vega Baja. Su última temporada ha reunido miles de espectadores que han llenado el histórico recinto semana tras semana, disfrutando de espectáculos de ópera, danza, teatro y música en directo.

Desde el mágico inicio con Alicia en el País de las Puertas de Colores hasta el impactante paso del Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, el público ha respondido con entusiasmo a cada propuesta. La actuación de Estrella Morente fue uno de los momentos más emocionantes de la programación, reafirmando la apuesta del teatro por la excelencia artística y la diversidad de estilos.

Además, los espectáculos familiares como Pica Pica: Operación Halloween y Cuento de Navidad han confirmado el compromiso del teatro con la programación infantil y familiar, ofreciendo experiencias únicas para compartir con los más pequeños.

Las próximas semanas traerán nuevas sorpresas en la cartelera, que ya puede consultarse en www.orihuelacultural.es y en las redes sociales de Orihuela Cultural.