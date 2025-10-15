Un otoño de éxito en el Teatro Circo de Orihuela
El Teatro Circo de Orihuela ha consolidado esta temporada su papel como epicentro cultural de la Vega Baja. Con llenos casi absolutos en propuestas como La Traviata, El Lago de los Cisnes o el homenaje a Mecano Hija de la Luna, la programación de otoño ha demostrado que la ciudad apuesta fuerte por la cultura en vivo.
Bajo el lema “Vive la cultura en el Teatro Circo”, la programación de septiembre a diciembre ha reunido espectáculos para todos los públicos, desde el teatro familiar hasta los grandes conciertos. Artistas de primer nivel como Estrella Morente han pisado el escenario oriolano, emocionando al público con un repertorio que unió tradición y modernidad.
La concejal de Cultura, Anabel García, ha destacado “el éxito de público y la variedad artística de una programación que confirma al Teatro Circo como referente cultural de la provincia”.
Las cifras de asistencia superan las expectativas iniciales, y el ambiente en cada función refleja el entusiasmo con que Orihuela vive sus propuestas culturales.
