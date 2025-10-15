La Purísima bajo la mirada de emoción de los torrevejenses es la protagonista del cartel de las fiestas patronales 2025

La mirada de los torrevejenses a su patrona marca la imagen principal del cartel anunciador de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, La Purísima, que se celebran en el mes de diciembre. El cartel, presentado este martes en la iglesia de la Inmaculada, muestra la mirada en primerísimo primer plano, de un ojo azul purísima, del que se desprende una lágrima y en el que se ve reflejada a la Inmaculada.

Emoción

El cartel, diseñado por Studio 12, fue descubierto por el presidente de la Real Asociación de Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, el párroco José Antonio Gea, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra.

Todos remarcaron el carácter innovador de la imagen, en el que los "torrevejenses se pueden reconocer a sí mismos en la emoción" de presenciar a la patrona, según describió Martínez Chazarra, quien valoró el concepto innovador de las últimas propuestas de cartel anunciador que se salen de la ordinaria de reproducir exclusivamente una imagen de la virgen.

Presentación del cartel anunciador de las fiestas patronales con miembros de la asociación, el Ayuntamiento,y el párroco de la Inmaculada / JOAQUIN CARRION

Mensaje directo

Antonio Aniorte, presidente de la Asociación de Hijos de la Inmaculada, indicó que este cartel de las Fiestas Patronales de este año tiene "un mensaje muy directo: emoción". La "emoción incontenida", indicó en la presentación, que "sienten tantos y tantos torrevejenses y devotos de La Purísima cuando cruzan su mirada con la suya en la ofrenda o la procesión, pero también en su camarín".

"Lágrimas que son sinceras, que salen por el ojo, pero que brotan del corazón. Lágrimas de acción de gracias y súplica; de recuerdos y sentimientos auténticos", agregó Aniorte.

Cartel anunciador de las fiestas patronales de La Purísima junto al altar mayor de la iglesia de la Inmacualada Concepción / JOAQUIN CARRION

Para la Asociación "este cartel es un montaje fotográfico" pero no es menos cierto que, "como ocurre con las películas, está basado en hechos reales: todos hemos visto a personas emocionarse ante La Purísima y, por qué no, ese ojo también podría ser el nuestro".

Programa

En los próximos días tanto el Ayuntamiento, como la asociación presentarán el programa de actos lúdicos y religiosos ligados a las fiestas que suelen arrancar formalmente, en los actos festivos, con la gala de Coronación de la Reina de la Sal, a finales de noviembre.