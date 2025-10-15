Lo que queda por vivir: diciembre llega cargado de música y emociones

El final de año en el Teatro Circo de Orihuela promete emociones para todas las edades. Tras una temporada que ha conquistado al público con ópera, danza y humor, diciembre se llena de ritmo, magia y espíritu navideño.

El mes arranca con el esperado “ABBA The New Experience” (20 de diciembre), un espectáculo audiovisual que revive los grandes éxitos del grupo sueco con una producción vibrante. A continuación, “Cuento de Navidad” (26 de diciembre) traerá la ternura y el mensaje atemporal de Charles Dickens al escenario oriolano, ideal para disfrutar en familia durante las fiestas.

Como broche final, el 29 de diciembre llegará “Tributo a las Guerreras KPOP”, un espectáculo energético que celebra el fenómeno global del pop coreano con coreografías, luces y canciones que harán vibrar al público más joven. Será una noche de ritmo, energía y talento femenino para cerrar el año cultural con fuerza.

Las entradas ya están disponibles en www.bacantix.es y en la taquilla del teatro, con descuentos especiales para familias numerosas, mayores y personas con diversidad funcional.