Una temporada que consolida al Teatro Circo como referente cultural

La temporada septiembre–diciembre 2025 ha marcado un punto de inflexión en la programación del Teatro Circo de Orihuela. Con un alto índice de ocupación y una respuesta entusiasta del público, Orihuela Cultural cierra el año con un balance “muy positivo” tanto en asistencia como en diversidad artística.

La combinación de grandes nombres de la escena —como el Ballet de Kiev, Estrella Morente o el tributo a Mecano— con propuestas familiares como Alicia en el País de las Puertas de Colores o Dreaming Bubbles, ha atraído a un público amplio y diverso.

Desde la Concejalía de Cultura destacan que “el Teatro Circo ha logrado conectar con públicos distintos, ofreciendo una programación de calidad sin perder su vocación de cercanía”.

La entidad ya trabaja en la nueva temporada 2026, con el objetivo de seguir ofreciendo espectáculos de primer nivel y continuar siendo un espacio donde la cultura se vive intensamente.