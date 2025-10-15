El Tribunal Supremo ratifica la condena a 4 meses de cárcel al alcalde socialista de Benferri por acoso laboral al secretario

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de Luis Vicente Mateo, alcalde socialista de Benferri desde 1999, contra la sentencia que le condena a cuatro meses de cárcel por acoso laboral al secretario-interventor del Ayuntamiento benferrejo. El Supremo entiende que el recurso carece de interés casacional y, por lo tanto, no va a revisar una sentencia que ahora ya es firme. El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela impuso esa pena de cuatro meses de prisión al alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, por un delito de acoso laboral contra el secretario-interventor del consistorio. Además, la resolución señalaba que el primer edil deberá abonar al funcionario una indemnización de 42.574 euros por los daños psicológicos ocasionados por el acoso «insistente» sufrido entre 2014 y 2018.

El fallo judicial, que se dio a conocer en marzo de 2023, en plena campaña de las elecciones municipales que el primer edil volvió a ganar con mayoría absoluta. La sentencia destacaba que el denunciante y víctima del acoso experimentó un deterioro físico y mental que derivó en una incapacidad laboral de 730 días y en secuelas posteriores. El Partido Popular en la oposición ya reclamó entonces su dimisión. El primer edil señaló en ese momento que la condena no era firme.

La acusación particular pedía dos años de cárcel —la pena máxima prevista en el Código Penal para este tipo de delito—, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba un año de prisión. La magistrada finalmente fijó una condena de seis meses, reducida a cuatro tras acreditar retrasos procesales no imputables al acusado. La querella se presentó en febrero de 2017 y la sentencia se dictó más de cinco años después. La justicia ha tardado otros dos años y medio en resolver el rechazo el recurso de apelación y la inadmisión del de casación. La defensa del regidor pidió su absolución al considerar que los hechos no eran «constitutivos de delito».

En el recurso de casación, la defensa del primer edil insistía en que los hechos probados en la sentencia no eran "constitutivos de un delito de acoso laboral y, en concreto considera que no revisten gravedad por no constituir un trato degradante, ni hostil, por no haber existido intencionalidad alguna y porque no se trata de una conducta sistemática, continuada de manera diaria o semanal, sino que se manifestó en determinadas ocasiones". Pero el TC no lo ha entendido así y ha considerado que no tenía que admitir ni el recurso, sin entrar al fondo del asunto.

Fachada principal del Ayuntamiento de Benferri en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Las dietas

Luis Vicente Mateo lleva la alcaldía de Benferri desde 1999 y es concejal desde 1994, año en que también tomó posesión como secretario-interventor del Ayuntamiento benferrejo Joaquín Botella García. La sentencia recoge como probados una serie de actitudes y conductas de acoso por parte del alcalde hacia el funcionario, respaldadas incluso por miembros de su entorno: concejales del gobierno municipal del PSOE, empleados públicos e incluso agentes de la Policía Local.

El fallo en primera instancia ahora firme, subraya que, hasta 2014, ambos mantenían una «relación cordial y en el ámbito personal y laboral». Sin embargo, ese año el secretario, al reforzar su labor de supervisión sobre la gestión económico-financiera del Consistorio, identificó pagos por dietas y gastos a favor del alcalde por valor de 50.000 euros con cargo al presupuesto municipal, «lo que provocó que el acusado reaccionara iniciando una actitud de hostigamiento hacia él, con un menoscabo psíquico y una grave perturbación en sus relaciones en el ámbito laboral».

Mateo permitió que concejales del PSOE afirmaran en pleno que el secretario colaboraba con la oposición «con el consiguiente desprestigio», sin intervenir para corregir tales afirmaciones. En una de las sesiones, uno de los ediles llegó a decir: «Déjalo, no ves que está con ellos (con el PP)». El alcalde también le negó la palabra en público y le exigió que «bajara esos humos», calificando sus intervenciones como «el show de Guardiola». Incluso le arrebató los apuntes que tomaba durante la sesión. Cabe recordar que los secretarios, en su condición de fedatarios de los plenos, se sitúan junto al alcalde durante las sesiones.

En otra ocasión, cuando el secretario instruía a una funcionaria sobre el trámite de expedientes, el regidor le increpó «a gritos, impidiéndole salir del despacho y, al lograrlo, continuó gritándole delante de otros empleados». Asimismo, mediante decreto, el alcalde transfirió a otros técnicos funciones y retribuciones que antes correspondían al secretario. Fruto de esta situación, el funcionario estuvo de baja desde mayo hasta septiembre de 2015.

Lo que dice el Tribunal Supremo Para el Tribunal Supremo la calificación de los hechos, en un delito de acoso laboral del alcalde al secretario es conforme a la jurisprudencia del TC "careciendo por ello la cuestión planteada -el recurso presentado por el alcalde- de interés casacional". El Supremo recuerda que el acoso que desborda el tratamiento propio de la relación laboral, implica un cúmulo de actos reiterados de persecución, con grave afectación psicológica en el trabajador. "Se trata de decisiones enmarcadas en una prevalente posición jerárquica que ocupa el superior, generadoras de una atmósfera hostil, humillante, que altere la normalidad de cualquier relación laboral, circunstancias que se reflejan en el factum expuesto, pues consta en los hechos probados que los hechos se desarrollan en el contexto de una relación funcionarial, prevaliéndose el sujeto activo de su condición de alcalde y los actos fueron reiterados, se sucedieron durante años, fueron graves y humillantes".

Tras reincorporarse, el alcalde lo «aisló»: le impuso que cualquier comunicación con el personal se realizara exclusivamente por correo electrónico o a través del propio primer edil, rompiendo con la práctica habitual en un cargo como el de secretario-interventor, que ocupa el lugar principal en la estructura de gestión municipal, especialmente en una administración de reducidas dimensiones.

Mateo también comenzó a exigirle informes con plazos extremadamente ajustados. Por ejemplo, en 2015 le solicitó uno sobre el Plan Moderniza con solo 24 horas de antelación a la sesión plenaria en la que se trataría. Lo mismo ocurrió con el informe de liquidación de los presupuestos de 2016 y con una modificación presupuestaria de ese mismo año, ambos requeridos el día previo al pleno. Incluso, en febrero de 2016, el alcalde —ahora condenado por acoso— utilizó los canales oficiales de redes sociales del Ayuntamiento para informar a toda la plantilla de que la responsabilidad por el retraso en el pago de las nóminas recaía en el secretario-interventor.

Todas estas acciones del acusado fueron «adoptadas a sabiendas de que contribuían al aislamiento, hostigamiento y acorralamiento del secretario, en el ejercicio de sus funciones, logrando minar su estima personal y profesional», según recoge la sentencia. El técnico volvió a estar de baja, esta vez desde abril de 2016 hasta marzo de 2018.

Comunicaciones a través de Policía Local

Siempre según la sentencia en primera instancia, en su nueva reincorporación, Vicente Mateo intensificó las medidas: trasladó al secretario a otro despacho y ordenó que cualquier instrucción o comunicación que debiera realizar se hiciera «por escrito a través de los agentes de la Policía Local». Tras esta disposición, el funcionario inició un tercer periodo de baja, entre julio y octubre de 2018. Entre 2014 y 2018, el alcalde abrió siete expedientes disciplinarios contra él, todos ellos finalmente archivados. Durante cada una de sus ausencias, las funciones de secretario las desempeñaba el primo del alcalde, también empleado municipal.