La sede de la UA en Torrevieja oferta la primera microcredencial de Traducción e Interpretación de ruso y ucraniano

La Sede Universitaria de la UA en Torrevieja va a poner en marcha la microcredencial “Fundamentos para la práctica de la Interpretación en servicios públicos”. Se trata de unos estudios universitarios únicos en la zona, orientados especialmente a personas con dominio avanzado de lenguas "de menor difusión", con especial énfasis en ruso y ucraniano, que busquen una formación inicial en interpretación, además de quienes ya actúan como intérpretes en entornos comunitarios o en el ámbito de los servicios públicos sin poseer una titulación académica específica en la materia. Esta microcredencial se pone en marcha gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Torrevieja y la sede torrevejense de la Universidad de Alicante (UA), a través del Departamento de Traducción e Interpretación.

Profesionales

Esta iniciativa responde a una necesidad creciente, según explica la UA: garantizar una comunicación eficaz y respetuosa entre las administraciones locales y la ciudadanía que no domina las lenguas oficiales. Aunque la intervención de intérpretes profesionales es la vía más adecuada para superar barreras lingüísticas y culturales en el acceso a servicios esenciales, persiste una falta de reconocimiento del valor que aportan estos profesionales. Con frecuencia, se recurre a figuras informales o personal no especializado, lo que genera solapamientos funcionales y compromete la calidad de la mediación lingüística.

Cartel informativo sobre la microcredencial de intepretación de ruso y ucraniano / INFORMACIÓN

Práctico

La microcredencial, de carácter eminentemente práctico y profesionalizador, ofrece una formación teórico-práctica diseñada para capacitar al alumnado en las competencias técnicas necesarias para desempeñar con rigor encargos de interpretación en contextos variados propios de los servicios públicos, especialmente aquellos gestionados por entidades locales y municipales. A lo largo de sus 100 horas lectivas —equivalentes a 10 créditos ECTS, válidos como optativos o de libre configuración—, los participantes adquirirán herramientas que les permitirán actuar con profesionalismo, salvaguardar los derechos lingüísticos de la población alófona y contribuir a una atención pública más inclusiva.

Un entorno diverso La provincia de Alicante, y en particular municipios como Torrevieja, Ciudad Quesada y Orihuela, destaca por su marcada diversidad cultural y lingüística. Ocupa el tercer lugar a nivel nacional tanto en porcentaje como en número absoluto de residentes extranjeros. En la comarca de la Vega Baja, el 36 % de la población es extranjera, y casi la mitad (49,5 %) se concentra en Torrevieja y Orihuela. En concreto, Torrevieja —con más de 110.000 habitantes— registra un 49,74 % de población nacida en el extranjero, procedente de 122 países. Las comunidades más numerosas son la ucraniana (más de 10.000 personas), la rusa (más de 6.000) y la británica (más de 5.000), en ese orden.

Las clases, de modalidad presencial, se impartirán en la Sede Universitaria de Torrevieja entre el 7 de noviembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, los viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados de 9:30 a 13:30.

El equipo docente reúne una destacada diversidad de perfiles: profesorado de la UA y de otras universidades nacionales (UGR, UJI, ULL y UM), intérpretes profesionales del sector y técnicos municipales. El coste de la formación es de 300 €.

La preinscripción permanecerá abierta hasta mediados de octubre a través de la web oficial:

https://cfp.ua.es/es/microcredencialesua/2025-2026/fundamentos-para-la-practica-de-la-interpretacion-en-servicios-publicos.html